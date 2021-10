Kiko Hernández anuncia que deja ‘Sálvame’

Kiko Hernández se ha derrumbado en el plató de ‘Sálvame’ y ha explicado cómo se siente tras este nuevo varapalo y ha terminado abandonando el plató visiblemente afectado tras la muerte de su tía.

«Era como mi segunda madre. Dentro de que era una enfermedad muy larga y muy dura, para mí ha sido inesperado. Igual que hay veces que te lo esperas y que te sedan, en este caso no fue así», ha comenzado explicando después de que Jorge Javier Vázquez se interesara por cómo se encuentra. «Había quedado el mismo lunes con ella para verla y de repente falleció», ha lamentado.

“Nunca se me ha muerto nadie y, de repente, se me ha muerto mucha gente de golpe. El lunes me tomé no sé cuántos Lexatines porque no sabía ni dónde estaba”, empezaba diciendo. Y es que todo ha hecho que Kiko no pueda más y se plantee dejar el programa. «Por mi salud mental necesito parar, necesito parar una semana quince días, respirar, hacer un proceso que no hice con Mila, no hice con mi familiar y no puedo más», aseguraba el colaborador.