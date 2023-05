Luque sobresale entre los ‘grises’

La Feria ya anda de recogida pero al Domingo de Resaca hay que unir el experimental lunes de Miura que alarga en una jornada un ciclo que ya pesa por la acumulación de fechas y el atracón de grandes acontecimientos que se coronaron como usted bien sabe. Pero, hasta el rabo todo es toro y la empresa había colocado en el confín del ciclo esta esperada corrida de ‘buendías’ que la familia Martínez Conradi marca con el hierro de La Quinta. No se llenó por completo la plaza pero la magnífica entrada daba idea de las ilusiones despertadas por un encierro que, por desgracia, iba a dejar casi todo en agua de borrajas.

Pero en la corrida hay que anotar, en medio de las grisallas, un gran toro que hizo primero y una faenón firmado por Daniel Luque que sacó lo que no tenía el tardo quinto. Pues vamos por partes... concluyendo que el maestro madrileño no terminó de apurar, ni de lejos, la embestida honda y humillada de ese ejemplar que rompió plaza con más aire de Saltillo que de Santacoloma. Fue un toro mucho más armado que el resto de la corrida; de salida fría y riñones metidos en el peto que don Julián no dudó en brindar a la concurrencia.

El bicho iba a mantener ese aire mexicano en sus viajes humillados, de profundidad creciente en una faena que pecó de superficialidades y sólo rompió en una rotunda, redonda y reunida tanda diestra después de demasiado sobo. ¿Había apurado al animal el veterano maestro? La impresión fue de labor incompleta, rematada con una estocada muy trasera. La parroquia pidió la oreja –es potestad del público conceder el primer trofeo- que el presidente Fernández Rey, dando un nuevo vaivén a su errática feria, se negó en conceder. A lo mejor tenía hasta razón. Poco hay que decir de la labor de El Juli con un cuarto que siempre se defendió en los capotes y llegó a la muleta sin brindar una sola embestida digna de tal nombre. Le costó echarlo abajo.

Más allá de la importancia de ese primer toro de La Quinta el único argumento sólido de esta tarde de resacas lo volvió a brindar Daniel Luque, uno de los toreros a seguir en esta temporada. El matador de Gerena pechó con un sobrero –el que hizo segundo- absolutamente falto de contenido al que consintió con paciencia de preceptor solventando los problemas de una embestida falta de alma, de convicción, de verdadera acometividad.

Con la corrida cayendo en picado, Luque volvió a hacer gala de esa proverbial paciencia para extraer hasta la última gota del potable fondo del tardo y aplomado quinto. Fue una faena dicha poco a poco en la que hay que subrayar esa virtud: la de saber esperar. Una de las claves era intentar tener al toro siempre en movimiento. Una valiosa tanda por el lado izquierdo captó la atención. Siguió sobre esa mano, uno a uno, templando siempre, llevándolo largo. Por el otro lado, metiéndole la muleta en el mismo hocico, logró ligar una meritísima ronda diestra antes de meterse por completo entre los pitones –cruzado sin aspavientos ni demagogia- sacando todo el jugo del animal antes de situarse en la mismísima cuna para redondear su maciza labor. La estocada rubricó el trofeo, de muchísimo peso.

El tercer espada era Pablo Aguado que despedía su particular Feria con una de sus ganaderías predilectas. No pudo ser con el tercero, un ejemplar muy en su sangre Buendía, que humilló en la brega e hizo cosas buenas en los capotes. Eso sí, la lidia se antojó demasiado premiosa... En la muleta no terminó de desplazarse por completo hacia delante, rematar las embestidas y la labor del matador sevillano, rematada con un eficiente bajonazo, nunca cogió vuelo. Muchas más esperanzas despertó con el sexto, al que toreó de cine a la verónica cerrando con una sensacional media. El aire le molestó en el inicio de una faena que hizo vislumbrar las verdaderas posibilidades del animal en una ligada tanda diestra. Aguado no fue capaz de seguir tirando de ese hilo y el personal, que había tomado partido por el toro, acabó perdiendo la paciencia. Se le ha ido la Feria muy en blanco.

