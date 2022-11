El Cordobés: gira de despedida en 2023

El diestro Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha puesto plazo a su retirada de los ruedos: será en la temporada 2023 al cumplirse el trigésimo aniversario de su alternativa que tomó en Sevilla el 11 de abril de 2023 –Domingo de Resurrección- de manos de Curro Romero y en presencia de Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’. Así lo ha anunciado a través de sus redes sociales asegurando que “afronta con mucha ilusión” la que será su postrera campaña vestido de luces.

El Cordobés había iniciado una última etapa profesional, lejos de sus años más frenéticos, después de volver a la palestra el 17 de abril de 2021 en la plaza de Sanlúcar de Barrameda en una corrida televisada junto a Enrique Ponce –del que también hay rumores de vuelta- y Emilio de Justo. Esa reaparición se produjo más de dos años después de la implantación de una doble prótesis de cadera para atajar el severo cuadro de artrosis que padecía y que le obligó a torear infiltrado en los últimos años antes de su primera retirada. De hecho en 2018 sólo había podido vestirse de luces en una ocasión. En 2021, después de la reaparición, sumó cinco corridas de toros que subieron a doce en la campaña de 2022.

“No estoy triste, estoy contento porque en el balance de mi vida hay muchas más cosas positivas; se trata de cerrar un ciclo, cerrar una etapa, cerrar algo en mi vida que me ha hecho muy feliz, que me ha dado todo” ha explicado el torero de Arganda del Rey a través de Instagram recordando la intervención de 2018 que le puso al borde de la retirada. “Pensé que nunca más iba a torear pero toda mi ilusión era despedirme del toreo delante del toro porque el toro me lo ha dado todo; me ha dado una credibilidad de vida, me ha dado una ilusión y ha hecho de mí la persona que soy hoy en día...” ha reflexionado Manuel Díaz asegurando que 2023 será “un año espectacular”. “Voy a poder regalar mi toreo a esa gente que siempre me ha seguido y pisar esos ruedos emblemáticos que me han hecho llegar a donde estoy ahora”, ha enfatizado.