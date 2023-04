El Juli: no hay quinto malo...

Con esas y otras historias, y la satisfacción de los días vividos, se entretenía la espera de este lujoso festejo del Domingo de Pascua que no respondió a la impresionante expectación levantada. El ambiente en la calle Adriano, en todas las esquinas del Arenal era desorbitado, casi onírico. El camino de los toros se hacía pisando esa cera sobre la que ya no caerá otra cera pero la corrida de Cuvillo, por más que saliera un quinto de campanillas, dejó un regusto tan amargo como el sabor de los abonados o aspirantes que se las veían y se las deseaban para conectar con la traída y llevada televisión por ‘streaming’ –léase Mundotoro TV- que ha relevado al clásico Movistar Plus en la retransmisión de los festejos sevillanos. El balance del entramado técnico en el estreno del invento habrá que dejarlo en mejorable...

En esa estela, apercibido de las buenas cualidades del astado, El Juli no dudó en brindar al público antes de ponerse a torear con la rodilla flexionada, obligando al animal. La verdad es que el maestro madrileño supo cogerle la medida al toro, pero también al público que perdonó un inoportuno desarme que hizo correr al matador en busca de las tablas, con el bicho pisándole los talones. Paradójicamente fue el preludio de la fase más intensa de una labor que tuvo una virtud principal: ir a más . Julián López volvió a tomarle la mano izquierda surgiendo naturales largos y tersos que calentaron definitivamente los tendidos. Una trinchera fue el preludio de su toreo diestro, dictado con trazo rotundo en muletazos hondos, pero sobre todo muy bien ligados. La espada cayó muy trasera, también caída, pero el presidente no tardó en sacar los dos pañuelos sin pensarlo demasiado. ¿Había sido para tanto?

No hubo más en una corrida en la que todas las miradas estaban puestas en Morante de la Puebla, máximo intérprete de la temporada 2023 en el coso maestrante. Salió ataviado con un maravilloso capote de paseo inspirado en el que usó Guerrita en su retirada, un terno arqueológico de abultadas hombreras y abundantes chorrillos y una montera de moritas de aires decimonónicos que tienen mucho que ver con la visita de investigación que el maestro cigarrero realizó al Museo Taurino de Córdoba donde quedó deslumbrado por cierto capote de paseo que perteneció a Lagartijo Chico. Seguro que nos dará más sorpresas al respecto...

No tuvo enemigos delante aunque al menos pudo dibujar algunas verónicas de excelente trazo al flojo primero. Pero no tuvo apenas bríos en la muleta. Hubo algunos primores en el inicio de la faena –el recuerdo rescata un molinete belmontino que fue un auténtico remolino- pero la verdad es que no había nada que hacer. El cuarto tuvo que ser apuntillado en la tronera de un burladero después de que se rompiera una mano de salida. En su lugar salió un sobrero del mismo hierro al que machacaron en varas. Fue protestado por hacer algunos extraños y llegó a la muleta sin ofrecer una sola embestida, topando como un mulo terco. Morante salió con la espada de matar y no se pensó demasiado antes de estoquearlo al cuarteo en medio de una auténtica bronca.