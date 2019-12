Esaú Fernández se encerrará con seis toros en Camas

“Más que una gesta se trata de un día importante” declaró Esaú antes de evocar su alternativa en 2011 en la plaza de la Maestranza. “Van a ser diez temporadas cumplidas como matador pero a lo mejor no he encontrado el momento o el día y aún tengo cosas que decir” señaló. “Será por circunstancias, por mi culpa, o lo que sea pero aún no estoy en el lugar que me gustaría estar pero sí he sido constante; lo sabe El Cid o el maestro Espartaco, con el que me he llevado hablando a veces hasta las dos de la mañana”, prosiguió el torero agradeciendo de una manera especial el apoyo de esos toreros. “Siempre han estado ahí para que no me aburra”, se sinceró Esaú que también tuvo palabras de agradecimiento para la corporación municipal de Camas que ha colaborado en el buen fin del empeño.

Ese capítulo de agradecimientos se hizo extensivo de una manera especial para los ganaderos participantes. “Todos los toros son donados”, reiteró Esaú Fernández que se ha decantado por las divisas de Victorino Martín, La Palmosilla, Daniel Ruiz, Baltasar Ibán, Puerto de San Lorenzo y El Pilar. “Todas las ganaderías tienen un porqué” señaló Esaú. En el caso de Victorino Martín, por ser la ganadería del primer toro indultado de su vida. El del Puerto, mantiene vínculos familiares con el propio torero. Daniel Ruiz, precisó el diestro camero, “fue el primero que me dijo que me regalaba un toro y a partir de ahí vinieron todos”. Esa lista se engrosó con el ejemplar de Ibán gracias a la identificación de la ganadera con el proyecto. En el caso de El Pilar, se trata del hierro del toro de su alternativa y la donación del toro de La Palmosilla fue la guinda del encierro. Hubo otras peticiones y ofrecimientos, incluyendo un ejemplar de Miura que prestó la anécdota. “Toto Miura me dijo que estaría más tranquilo si el toro no iba pero que si tenía que ir que fuera; vas a estar más tranquilo tú y yo también”, bromeó el torero.