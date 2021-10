Morante: vuelve la ley de Guerrita

Pero es que el diestro de La Puebla ya había abierto el ciclo -reabriendo el coso del Baratillo después de dos años de seguía taurina- al alumbrar con luz propia el festejo inaugural, con Roca y Aguado en el cartel. Fue una faena tan bella por fuera como densa de contenido. Pero también resultó una tarde aciaga para Pablo Aguado que se resintió de una vieja lesión de rodilla que le acabó mandando al quirófano sin demasiadas dilaciones, obligándole a cancelar la recta final de su campaña, incluyendo las dos tardes que aún tenía que cumplir en Sevilla. En esa tesitura, la esperada cita del día 24 de septiembre no admitía otra componenda que el mano a mano entre Morante y Juan Ortega, que volvió a acabar el papel como todas y cada una de las comparecencias del diestro cigarrero que ha sido, a la postre, el más taquillero del abono otoñal junto al cartel del sábado 25 de septiembre, que gozó de la inercia del fin de semana y el indudable tirón de Roca Rey.

Ya lo dijo el altivo califa cordobés: “Después de mí, naide ...” La célebre sentencia, ley del pontificado guerrista, ha reverdecido en este largo, estrecho y no siempre brillante ciclo de San Miguel que ha condensado una temporada entera en dos semanas de toros en las que hubo de todo: bueno, malo, regular y...sublime. Morante escaló la cumbre más alta, la más hermosa, la más emocionante . La faena del diestro cigarrero al cuarto toro de Juan Pedro Domecq en la tarde del primero de octubre fue una de las más bellas y desgarradas de su vida y, evidentemente, una de las grandes conmociones que ha vivido la plaza de la Maestranza en los últimos lustros.

A nadie resultó demasiado extraño que la corrida de Juan Pedro chafara el asunto aunque la luz del capote de Juan Ortega volvió a ser un acontecimiento que ya había preludiado en la tarde de los ‘jandillas’, la de su presentación como matador en la plaza de la Maestranza. Morante no tuvo demasiadas opciones esa tarde y encaró su tercer compromiso, con otro envío de Juan Pedro, resuelto a no fallar. Su capote hizo nuevos los lances antiguos –cambios de rodillas, tijerillas- y sublimó el mejor toreo a la verónica. De su muleta surgió la faena más desgarradoramente bella y emocionante del ciclo –no faltó una tremenda voltereta- rematada con un gran volapié. Merecía el rabo, la Puerta del Príncipe... El eco de su labor nos sigue alimentando pero a Morante aún le quedaba la ración de ‘miuras’ para cerrar su gran feria. Al primero, vacío de todo, lo toreó con la gorra pero no pudo lidiar al esmirriado e inválido cuarto que tuvo que ser sustituido por un sobrero de Virgen María al que cuajó otra bella faena de pinturas que habría merecido otro trofeo que él mismo se empeñó en abortar.