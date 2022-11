Pedro Capea y Los del Río: de amistad, música y toros

En el fondo todo es un trabajo, “pero hay que tener ilusión en esta vida”, sentenció Rafael. En ese terreno de ilusiones Capea habló de su recentísima reaparición puntual en la plaza de Guijuelo. “Estaba soñando despierto y volví a mi juventud, con más ilusión que cuando debuté con caballos; mi vida ha sido el toreo y he tenido la oportunidad de sentirlo con 70 años...”. Se trataba de celebrar el 50 aniversario de alternativa y pudo hacerlo toreando. En ese punto surgieron los miedos, las dudas... “al principio sí estuve nervioso pero llegó un momento en el que me olvidé y comencé a ser feliz en el ruedo, orgulloso de estar en la plaza y ser capaz de transmitírselo a la gente; en ese momento sentí que tenía veinte años”.

“Nos hiciste pasar uno de los días más felices de nuestra vida”, exclamó Rafael. Antonio confesó que le habría gustado ser torero –presumía de parecido con Paco Camino- recordando sus tiempos de aficionado en La Corchuela. “Si no toreabas te venías cargado de higos”, bromeó antes de rememorar otros momentos más amargos en su larga relación con Pedro Capea como aquel cornadón de Sevilla, pero también la gloria de los años mexicanos, ungido como sucesor de Camino de ‘consentido’ de los manitos.

“El toreo va combinado con el amor, con la mujer, con los hombres, todo se compagina porque hay una magia, una musa... cuando aparece el duende es éxito asegurado”, proclamó Antonio. Capea habló de los preparativos de su vuelta hablando de “reciclaje”. “El disco duro se pone en marcha y pude disfrutar del toro por momentos, de esos momentos en los que conseguí que vieran al Capea de toda la vida”. Su hijo Pedro y su yerno, el matador de toros Miguel Ángel Perera, fueron claves en ese proceso de reaparición. “Sabían que se lo ibas a poner muy difícil”, bromeó Antonio. Pedro habló de esa puesta a punto, de la adaptación “al toreo moderno” en duros tentaderos que le pusieron a prueba. Pero el matador se refirió a otras vertientes interesantes como la definición del toro contemporáneo, “más voluminoso pero mucho más previsible que el de mi época”.

En ese punto surgió la pregunta recurrente. ¿Se torea hoy mejor que nunca? “Se torea más bonito pero falta un poco de alma, de competencia, de ponerse de tú a tú”, sentenció Pedro Gutiérrez sin poder disimular cierta nostalgia. Esa nostalgia se hizo extensiva a Los del Río. “Echo de menos el pellizco de antes, ahora todo es igual” argumentó Rafael hablando de “verdad”, “corazón...” En ese punto Antonio recordó aquellos tiempos de tablaos sin micrófonos antes de hacer un canto al toreo, “lo más grande que hay en este país”.

El Capea habló del “hambre” como motor de su primera afición. “En mi casa no había ni agua corriente y escogí ese camino pero acabé enamorándome de ese camino y del toro”, recordó el diestro de Salamanca ubicando los ejes de su vocación taurina. “En algunos momentos me he podido acercar a mi toreo ideal y eso es inigualable”. Moreno le recordó la dureza de la crítica de la época. Capea le habló de sus inicios, de su afán por triunfar antes de evolucionar como torero en la yema de los 80 después de pasar por la metamorfosis de México. “Tuve dos etapas en mi vida, una en la que me sentí hombre y otra en la que sentí como torero sabiendo que había cumplido con mi obligación”.

Si en la evolución musical de ‘Los del Río’ estuvo ‘La Macarena’, en la historia taurina del Capea hubo dos toros providenciales, uno en México y otro, el célebre ‘Cumbreño’ de Manolo González que le cambió la vida y le renovó el crédito ante la gente. ¿Qué decir de esa ‘Macarena’? “Estábamos en los tablaos de Madrid pero queríamos buscar alternativas nuevas; nos dimos cuenta que los tablaos iban bajando y las discotecas iban subiendo. De ahí llegó el boom de las sevillanas, formamos un taco tan tremendo...”, recordó Antonio poniendo el color, el olor y el sabor de aquellos años que ya parecen tan lejanos.

La noche aún dio mucho más de sí, para recordar nombres, sitios, ciudades, salas, ‘boites’, discotecas, tablaos... Lola Flores, Antonio el Bailarín, Beni de Cádiz, Manolo González... Capea también habló de sus sensaciones en Sevilla, de aquel toro de Salvador Domecq en el 87 que cambió la percepción del público de la Maestranza. Había llegado el final y Los del Río se arrancaron haciendo lo mejor que saben hacer: cantar.