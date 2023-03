Toros y cofradías en la Edad de Plata: la apoteosis del Regionalismo

¿ Qué tiene que ver todo esto con el toreo? Es necesario para entender el universo creativo en el que se movieron aquellos toreros que pagaron tan cara la implantación de la revolución estética que habían legado José y Juan. Las circunstancias no son casuales y nos llevan a un mismo arco temporal que sirve para que todas las piezas encajen sin fisuras: el pasodoble inmortal había sido compuesto en 1902 y la construcción de la Plaza de España había comenzado en 1914, sólo dos años después de la alternativa de Gallito; uno después del doctorado de Juan.

El caso es que la Esperanza de la Macarena se ha convertido en un icono inconfundible de la ciudad en el primer cuarto del siglo XX. Los datos de suceden: Mariano Benlliure no es ajeno a esa corriente al retratar a la imagen -tocada con la valiosa corona de Reyes que recibió en la coronación popular de 1913- en el impresionante monumento funerario de Joselito El Gallo, una obra de 1925 que pone el impresionismo escultórico de su creador al servicio de un tipismo absolutamente regionalista, heredado del costumbrismo romántico. La propia Virgen de la Esperanza estrena un fastuoso manto en coincidencia con la muestra iberoamericana. Se trata del recuperado manto de tisú, que bien podría haber pasado a la historia con el nombre de manto de la exposición. Fue la última obra de Juan Manuel Rodríguez Ojeda -fallecido en 1930- para la Virgen de sus amores.

Entre medias se había alumbrado aquel dosel iniciático –cimiento de la Semana Santa popular y el legado juanmanuelino- que se convertiría en el canon inseparable de la presentación pública de la Virgen de la Esperanza. No acaban ahí las coincidencias. En 1907, sólo un año antes de la creación de ese fundamental palio calado habíamos visto asomarse al cartel de las Fiestas de la Primavera, obra de García Ramos, al nazareno inconfundible que había creado el propio Rodríguez Ojeda para terminar de forjar el concepto de cofradía popular que tenía en su cabeza. Junto al nazareno, un torero cargado de alamares con montera decimonónica que, de alguna manera, también está despidiendo una época .

Aquel mismo año, Joaquín Turina había puesto la música de la famosa Saeta en forma de Salve con letra, nada más y nada menos, de los hermanos Álvarez Quintero, paradigmas de la escena costumbrista del momento. En ese mismo halo, aunque es posterior, hay que encuadrar el preciosista ‘Esperanza y Macarena’ de los maestros Quintero, León y Quiroga que bordó Estrella Morente en la misa estacional del aniversario de la coronación. Todavía estremece la letra, que también se unió al clima mágico que sólo culminó con ‘Suspiros de España’, el mismo pasodoble que despidió a Espartaco para el toreo el Domingo de Resurrección de 2015. La letra de Quintero, León y Quiroga dice así: “Amapola en el trigo, azucena morena, el Señor es contigo, Esperanza y Macarena...”

De estos botones musicales podemos viajar a la literatura sin movernos de la década prodigiosa de los años 20, escenario de la Edad de Plata. Federico García Lorca escribe en 1924 su Tardecilla del Jueves Santo sin dejar de mirar al toreo: “En mi vaso de luna redonda/¡diminuta!, se ríe y tiembla/ Pepín: ahora mismo en Sevilla/ visten a la Macarena/ Pepín, mi corazón tiene/ alamares de luna y de pena”.

Manuel Machado también recurre a la devoción de la Señora de San Gil para describir la madrugada del Viernes Santo sevillano: “Ay! ¡De no amar, de no creer, no hay modo/ cuando tu imagen célica aparece/ mecida entre el incienso en lontananza!”.

Rafael Alberti evoca la agonía de Joselito, muerto en Talavera en 1920, amparándose a la Virgen a la que dio tanto: “Virgen de la Macarena/ mírame tú, cómo vengo,/ tan sin sangre que ya tengo/ blanca mi color morena”.

Algunos años más tarde, en 1934, Antonio Núñez de Herrera pone a la Esperanza como principio y fin de la fiesta en su imprescindible ‘Teoría y realidad de la Semana Santa’: “Entonces...todavía la gente se reconoce, con la ciudad, salvada del derrumbamiento. Y los últimos supervivientes irán a ver entrar la Macarena”.

Podemos culminar esta evocación literaria con la aportación de Fernando Villalón, aquel caballista y ganadero que soñaba con criar toros de ojos verdes en sus tierras de Morón: ¡Madre mía de la Esperanza, /Novia de los macarenos!/ ¡La de la noche en los ojos!/ ¡La de la gracia en el cuerpo, /bordado de lentejuelas/ como el cuerpo de un torero!/ ¡La más bonita del barrio!/ Llévame contigo al cielo/ y enséñame aquellas cosas/ a mí, que soy macareno”.