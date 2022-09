El Maestranza arranca temporada con un mes lleno de danza

El Teatro de la Maestranza inaugura su temporada con este espectáculo como señal de tributo y agradecimiento a la maestra absoluta

El sábado 1 de octubre, a las 20.00 horas, el Teatro de la Maestranza inaugura su temporada con una Gala en la que la generación que preserva el estilo, legado y sello de la inolvidable Alicia Alonso, bailarán en su recuerdo.

Con idea y dirección general de Mayda Bustamante, directora de Crea Dance Foundation y que es vicepresidenta de la Fundación Alicia Alonso en España y con dirección artística de Orlando Salgado, quien fue primer bailarín y partenaire de Alicia Alonso durante más de 20 años, un grupo de ocho figuras internacionales danzan la memoria de Alicia Alonso.

Nacida en La Habana en 1920, Alicia Alonso, es una de las personalidades más relevantes en la historia de la danza a nivel mundial. En 1948 fundó el Ballet Alicia Alonso, hoy Ballet Nacional de Cuba, con el que actuó en los cinco continentes. Sus versiones de los grandes clásicos se han bailado en importantes compañías. Creadora de la reconocida Escuela Cubana de Ballet, fue la figura más longeva de la historia de la danza.

El Béjart Ballet celebra la juventud bailando al ritmo de Queen y Mozart los días 14 y 15 de octubre.

Maurice Béjart revolucionó la danza expandiéndola hasta audiencias que habían permanecido ajenas a ella. Para democratizarla y liberarla de su imagen de arte elitista y reservado a una minoría, Béjart, un brillante coreógrafo que aspiraba a un arte total ecléctico y cosmopolita, no dudó en combinar ingredientes tan aparentemente antagónicos como la música de Mozart con la de Queen. Así ocurre en Ballet for Life, una pieza de 1996 concebida como un doble homenaje al cantante Freddie Mercury y al bailarín argentino Jorge Donn, principal bailarín del Ballet del siglo XX y del Béjart Ballet Lausanne, fallecidos por sida, ambos, a los 45 años. Béjart los homenajea con un ballet que no habla con pena ni tragedia del duelo, sino que invoca la juventud y la esperanza.

“Una historia de amor con la música de Queen. Invención, violencia, humor, amor: todo está ahí. Me encanta el grupo. Me inspiran y me guían, a veces por esta tierra de nadie donde todos iremos algún día y donde, estoy seguro, Freddie Mercury está tocando a dúo al piano con Mozart”. Maurice Béjart

Gil Roman, director artístico del Béjart Ballet Lausanne desde el fallecimiento de su fundador en 2007, sigue perpetuando el repertorio de la compañía y enriqueciéndolo con sus creaciones.