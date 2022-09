“Los ricos también lloran” del 2022

La versión moderna y en serie de la icónica telenovela mexicana “Los ricos también lloran” tuvo este martes su estreno internacional en el legendario hotel Biltmore de Miami, con la presencia de sus protagonistas, el argentino Sebastián Rulli y la mexicana Claudia Martín.

“La responsabilidad de encabezar el elenco en una producción tan importante para los amantes de las telenovelas es algo que nunca perdí de vista”, dijo a Efe Rulli, quien interpreta a Luis Alberto Salvatierra en los 60 capítulos a los que fue reducida la historia.

“Mi madre fue la primera que me dejó claro el legado de ‘Los ricos también lloran’. Ella conocía muy bien la historia”, agregó el actor y modelo de 47 años.

La producción original estuvo basada en la radionovela “Cuando se regala un hijo”, de la cubana Inés Rodena. La primera adaptación para la televisión la hizo la propia escritora en 1975 para Venezuela y llevó el nombre de “Raquel”, pero no fue hasta que Televisa en México decidió hacer su propia producción, en 1979, que la historia se transformó en un fenómeno mundial.

El nombre de esa primera versión mexicana fue “Los ricos también lloran”, con los actores Rogelio Guerra y Verónica Castro en los papeles estelares y Rocío Banquells como antagonista. El éxito de la telenovela fue tal que, según Televisa, fue doblada en 25 idiomas diferentes y exportada a más de 120 países.

“Yo no había nacido cuando se transmitió, pero no tengo recuerdo de alguna etapa en mi vida en la que no supiera de Verónica Castro y esa novela. Es parte de nuestra cultura”, confesó su protagonista Claudia Martín, de 33 años.

“Pero además tenemos otras versiones también famosísimas como “María la del barrio” (protagonizada por Thalía en 1995), tengo muy claro que el público mexicano como el internacional son mucho más exigentes cuando se vuelven a contar historias tan queridas”, destacó la actriz.

Ambos actores encabezaron una elegante alfombra roja en el Biltmore Hotel, construido en 1926 y considerado como una de las joyas arquitectónicas de Miami.

UNA VERSIÓN Al ESTILO ‘SUCCESSION’

La versión moderna de “Los ricos también lloran” también cuenta con elementos de éxitos de la televisión estadounidense.

“Buscamos traerla a esta época, pero con elementos de juegos de poder en la familia, al estilo ‘Succession’”, explicó Patricio Wills, presidente de W Studios, compañía encargada de la producción de la serie .

El guión de la edición de 2022 de “Los ricos también lloran” estuvo a cargo de la argentina Esther Feldman, conocida por exitosas producciones como “Okupas”, “LaLola”, “Sandro de América” y “El Dragón: el regreso de un guerrero”, también protagonizada por Rulli.

La acompañó en el proceso la guionista mexicana Rosa Salazar Arenas, quien estuvo a cargo de los textos en producciones como “Mujer, casos de la vida real” y “Lo que la vida me robó”, entre otras.

Reducir los 248 capítulos de la primera versión a los 60 de la serie fue una tarea “titánica” y “arqueológica”. Esas fueron las palabras escogidas por Carlos Bardasano, el productor ejecutivo de la serie para describir cómo su equipo decidió regresar a la historia original de Rodena para la radio y crear la serie desde allí.

Para modernizar le agregaron líneas de la historia más empresariales y llevaron al personaje de Rulli a nuevos límites al colocarlo en el mundo de los juegos de azar y las adicciones.

Además, combinaron personajes icónicos de las versiones de Verónica Castro y Thalía, entre los que se destaca el de la antagonista Soraya, que lanzó la carrera de Itatí Cantoral.

DE MIAMI PARA EL MUNDO

La serie de “Los ricos también lloran” fue estrenada primero en México, bajo el paraguas de la iniciativa “Fábrica de sueños”, creada por Televisa para lanzar versiones de telenovelas exitosas en el formato corto de las series.

“La usurpadora”, “Cuna de lobos” y “Rubí” fueron las primeras y han llegado al público internacional a través de diferentes plataformas de video en internet como Netflix y Prime Video. Actualmente se está grabando “La madrastra”, con Aracely Arámbula como protagonista.

Otras telenovelas dentro del proyecto son “Colorina”, “El Maleficio”, “Rosa Salvaje”, “Quinceañera” y “Corazón Salvaje”.

El plan mundial para “Los ricos también lloran” es que este año llegue a las plataformas de video, confirmaron fuentes de TelevisaUnivision.

Aunque declinaron identificar la plataforma, no descartaron que sigan el camino de las antiguas producciones de “La fábrica de sueños”, que aún pueden ser vistas en Prime Video.

Alicia Civita/EFE