Alice Munro: La elegancia y sensibilidad del cuento canadiense

En este volumen de diez piezas largas como una sinfonía, se nos muestra un trozo significativo de vidas quebradizas a través de relaciones sentimentales, o directamente rotas como la de aquella mujer que, ante tanta tragedia, siente hasta alivio por la muerte de sus tres hijos; o Sofía Kovalevski, matemática y novelista en un mundo de hombres, que vivió y pagó su injusta defenestración con creces. En concreto este «Demasiada felicidad», y me refiero al cuento dentro del libro, sublima a aquel que Raymond Carver escribió, dedicado a Antón Chejov e incluido en «Tres rosas amarillas», y no porque el homenaje sea expreso sino por lo estrictamente moderno que nos resulta.

«Cara» es no sólo un ejercicio emparentado con la fisicidad de Ingmar Bergman, sino una historia increpante y llena de poesía, que nos lleva directamente a «Algunas mujeres», más redentor para ellas, pero igualmente fascinante.

En «Ficción» ya empieza la autora a utilizar a seres altamente sensibles e inteligentes, en este caso gracias a la música como profesión, que no siempre combinó tan bien con el alcohol, formando aquí un cóctel nefasto, por más atractivo que resulte sublimarse en él.

Ya en «Dimensiones», relato que nos acerca a la vida de Doree, todo queda supeditado a la enfermedad mental de un personaje, desde cuyo padecimiento no hay capacidad de catarsis posible.

«La vida de las mujeres», Jubileé ese recóndito páramo burgués

La escritora Alice Munro se acerca con esta su única novela que funciona como acumulación iniciática a un lugar que bien podría ser el que la crió con sus padres presentes e incluso como una suerte de «La señorita Dalloway» de Virginia Woolf, a su propia y acostumbrada esencia. Y es que estos ecos se oyen en las siete partes de esta, por momentos, desazonante historia, que también funciona en su relojería breve (si es que un cuento es un capítulo significativo de todo un entramado) para culminar en un octavo epílogo (titulado «El fotógrafo») que empieza con las palabras de la madre de la protagonista narradora, Garnett French (sólo identificable como tal en la última línea del relato principal) a propósito de si Jubileé es o no un lugar apropiado para el suicidio, que sirve a su vez como declaración de intenciones.

Las siete partes, como decíamos, transcurren en esta localidad, perteneciente al condado de Wannawasee; dicha localidad la cruza el río del mismo nombre, si bien referencialmente también aparece Londres (no la capital británica o inglesa, sino otro páramo cercano esta vez a Toronto).

En «Flats Road» se hace gala de empezar por descripciones mínimas de un espacio parcelado dentro de la localidad, y donde sus habitantes masculinos y femeninos hacen una vida ordenada que se rompe con la muerte y el entierro, sin saber los más jóvenes donde es, de uno de los tíos.

«Herederos del cuerpo vivo» es un capítulo sangrante, donde ya no sólo hay memoria vicaria, sino construcción del recuerdo. La protagonista a la vez que mantiene una idea cabal sobre su familiar (si bien infantil), asiste a la violación indirectamente de una amiga del colegio, a la que dejan moribunda en un parque. De este trauma aprende con crueldad a desenvolverse, sabiendo que no podrá ya ser jamás su competidora, y sintiendo una lástima que no es propia.

«La Princesa Ida» cuenta los primeros celos en la escuela, que son también académicos y por los que sentirse más elegante o guapa que otras, podría llevarla al tormento y a un espíritu de venganza frustrante.

Para abatir la desidia y el aburrimiento que todo ello le provoca, disecciona en «La edad de la fe» las diferencias entre las distintas religiones que, desde el hábito familiar de ir a misa, pueden verse de las cuatro diferentes que se practican, diferencias que rozan en ocasiones lo ridículo.

En «Cambios y ceremonias» o «Vidas de mujeres y niñas», el conflicto mostrado en «La Princesa Ida» se lleva a la adolescencia, a raíz de la aparición de un único caballero que, por supuesto no es tal, Chamberlain.

Por último, «Bautizo» habla más de la gestación de un proceso creativo ambicioso como el que le ocupa (la novela) y de cómo este se nutre no sólo de lecturas propias, sino de una educación sentimental repetitiva propiciada por su padre.