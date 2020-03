«El último viaje de Cary Grant»: Juego de espejos

Técnicamente, esta muy bien coordinado el trabajo de iluminación, escenografía, sonido y vestuario. Víctor Antón, Xavo Giménez y María Almudéver son los profesionales responsables de ello.

Por último, reseñar el hecho de lo bien escogida que está la banda sonora de la obra, muy oportuna para cada momento, así lo incómodo que resulta para el que escribe no poder disfrutar de esta maravilla en directo, como debe ser. No sé si ello obedece a un adiós definitivo o sólo un hasta luego, en cualquier caso, produce una gran tristeza que esta obra no se haya paseado un poquito más por los teatros. Como no siempre y tal y como nos damos cuenta, las circunstancias acompañan, lo disfrutamos también más con la imaginación y la idea de recrear a poder ser desde un tocadiscos o gramola, una sensación que debió ser irrepetible en cada una de sus sesiones.

«L’últim viatge de Cary Grant»

Escrito por Manuel Valls

Dirigido por Iaia Cárdenas y Manuel Valls

Año de producción: 2015

Reparto

Héctor Fuster / Paco Trenzano

Manuel Valls

Alejandra Mandli