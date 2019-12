«La historia como nunca antes te la habían contado»: La humanidad inabarcable

Dada la buenísima acogida del proyecto virtual, no debe sorprendernos que Javier Rubio Donzé, arquitecto, escritor, ilustrador y cofundador de Academia Play, decidiese lanzarse a la aventura editorial en 2018. Para ello contó con el apoyo del sello editorial La Esfera de los Libros, dando a luz un volumen que llama la atención desde la misma portada. Y es que tanto su tamaño «panorámico» como las ilustraciones que la salpican funcionan como un imán para los lectores (y un cebo para los libreros), luciendo como pocos títulos en las tiendas virtuales, los centros comerciales y los escaparates. Sin ir más lejos, el que escribe descubrió la obra tras el cristal de una librería y captó su atención de inmediato. Manteniendo el formato del « storytelling » del que Donzé es un maestro —y que tantas alegrías le ha proporcionado en la red—, La historia como nunca antes te la habían contado arranca con un prólogo donde se explica el propósito del libro. Ya ahí se nos recuerda que «la historia de la humanidad es inabarcable», por lo que la obra, de apenas 136 páginas, «pretende fomentar el aprendizaje de manera rápida, fácil, digerible y entretenida». O lo que es lo mismo, siguiendo el modelo implantando en YouTube, fresco, dinámico y genial, pero con trazas de papel . Así, la obra de Academia Play abarca desde la Prehistoria a la Guerra Fría, y en sus currados capítulos podemos hallar introducciones a los períodos históricos, esquemas, biografías, curiosidades o mapas; y todo ello aderezado con una ingente colección de ilustraciones que sorprenden por su enorme calidad y síntesis. Y es que, como dijo Oscar Wilde, «el único deber que tenemos con la historia es reescribirla».

Decía Cicerón que «no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños», frase que nos viene al pelo para hablar de La historia como nunca antes te la habían contado , el libro de Academia Play —canal de enorme éxito en YouTube— que lleva dieciocho meses recogiendo los frutos del excepcional trabajo de sus creadores. Y es que en el inmenso océano que es Internet, cada vez resulta más difícil distinguir el trigo de la paja; de ahí que debamos romper una lanza a favor de aquellos que, con tesón y creatividad, son capaces de generar contenidos lo suficientemente originales y/o atractivos para convertirse en un fenómeno. En el caso de Academia Play, sus propios responsables lo definen como « un ambicioso proyecto educativo basado en la formación a través del formato audiovisual », mediante el cual, a través de breves videos de carácter didáctico, «se exponen hechos históricos, curiosidades, temas de actualidad, cine, arte, deporte, música o ciencia». Y lo cierto es que la fórmula no les ha ido nada mal, pues, tras cuatro años en la red, ya acumulan más de cien millones de visualizaciones de su magnífico material. Ahí es nada. Entre los videos más exitosos podemos citar el titulado Troya: historia y mito , que nos traslada hasta el siglo VIII a.C. para hablarnos de Homero y los héroes de La Ilíada ; el de la Segunda Guerra Mundial, desgranada de una manera encomiable en apenas diecisiete minutos —cifras, lugares y personajes clave incluidos—; o el dedicado al cáncer, enfermedad que ya aparece en el Antiguo Egipto, y de la que se ofrecen desde la etimología del nombre a los consejos para prevenirlo.

De Esquilo a Pérez-Reverte

Como es de suponer, cada una de las etapas históricas de esta atractiva obra no abarca más de tres o cuatro páginas, pues la intención del autor es abrir el apetito de los lectores, invitarles a profundizar en el tema, incluso utilizando el video en cuestión. De este modo, veremos códigos QR en los apartados dedicados a la Antigua Grecia, el Imperio Romano, el Nacimiento del Estado Moderno o el Crack del 29. Como no podía ser de otra forma, estos nos conducen al mencionado canal de YouTube, haciendo de la lectura una experiencia tan completa como divertida. Asimismo, y al igual que ocurre con las películas en DVD o Bluray, La historia como nunca antes te la habían contado cuenta con un buen número de extras, entre los que se incluyen una breve reflexión sobre hacia dónde se dirige la humanidad, y un repaso a la Historia del Arte —aquí podemos hallar desde la composición de un castillo normando hasta las principales características del Modernismo—. Otro apartado muy jugoso es el de las curiosidades históricas, que nos lleva a conocer la surrealista muerte de Esquilo, las proezas del joven Mozart, o las desconocidas leyes dictadas contra los animales entre los siglos IX y XIX. Una delicia para los amantes de la cara B de la historia que, como es lógico, viene acompañada de juguetones dibujos. Y por supuesto hemos de destacar la sección titulada «Fraseando», donde conoceremos citas de figuras como Pericles, Martín Lutero, Lord Byron, Churchill o Gandhi. E incluso de ilustres españoles como Camilo José Cela, Fernando Arrabal o Pedro Almodóvar. Y cómo no, de Arturo Pérez-Reverte, de quien tomamos prestada una de sus frases para rematar estas líneas: «Es un error grave mirar al pasado con los ojos del presente».