La historia del cine en cuatrocientas páginas

A continuación, La Guía FilmAffinity se detiene en la comedia muda estadounidense (1915-1931), con genios como Buster Keaton, Charles Chaplin y Harold Lloyd —los tres llevaron a la máxima expresión el slapstick (humor de carácter físico susceptible de ser contado mediante un lenguaje exclusivamente visual)—; el expresionismo alemán y el cine de la República de Weimar (1919-1933), con figuras esenciales como Fritz Lang, Murnau o Lubitsch; y el cine revolucionario soviético (1924-1938). Estas formas de entender el arte se erigen como antesala del quinto capítulo del trabajo, dedicado al cine clásico estadounidense (1930-1952), uno de los periodos más fascinantes y fructíferos de la historia del celuloide. Con una excelente introducción de Daniel Andreas, el apartado se detiene en títulos como Lo que el viento se llevó (1939), Ciudadano Kane (1941), Casablanca (1942), Qué bello es vivir (1946) o Cantando bajo la lluvia (1952), películas indispensables para entender la magia lograda por el cinematógrafo.

Pero la propuesta, que viene a celebrar la mayoría de edad de la web FilmAffinity, no termina aquí, regalándonos capítulos dedicados al mejor cine realizado en Europa —desde el realismo poético francés de Jean Renoir y Marcel Carné al neorrealismo italiano de Visconti y Antonioni—; las creaciones de Asia, Latinoamérica o África —1950 es el punto de arranque para estas nuevas cinematografías—; y el Free Cinema británico —por esta sección desfilan figuras como Richard Burton, Albert Finney o The Beatles—. Tampoco faltan la Nouvelle vague francesa, el cine de autor llevado a cabo en la Europa Occidental de los años 50, 60 y 70, y las aportaciones de la Europa del Este. Y por supuesto, la guía presta atención al viejo y el nuevo Hollywood, el cine en el mundo y la denominada «era digital», con filmes paradigmáticos del siglo XXI como Lost in Translation (2003), Match Point (2005) o Parásitos (2019). Entre los cientos de títulos seleccionados y analizados por expertos —estos vienen ilustrados con hasta 200 fotografías y carteles— hay para todos los gustos, si bien, como ocurre con todas las antologías, algunos lectores echarán en falta ciertas películas que hoy forman parte de la cultura popular. Esto no es óbice para que el volumen sea un auténtico disfrute de principio a fin, ofreciéndonos un retrato conciso pero certero de la evolución de este maravilloso arte y convirtiéndose en un regalo idóneo para estas navidades.