Los misterios del aedo

A nadie escapa que el teatro está siendo una de las actividades culturales más castigadas por la pandemia del COVID-19. Y no solo en España, sino en todo el planeta. Por esta razón, las compañías españolas, repletas de gente con talento, decidieron ponerse las pilas desde el primer minuto, para sacar a relucir propuestas que llegasen a todos los públicos (desde subir espectáculos a YouTube, hasta convocar a sus actores para realizar encuentros virtuales desde sus domicilios). Una de las más originales es la que ha puesto en marcha El Aedo Teatro, compañía dedicada a crear espectáculos fundamentalmente para jóvenes y adolescentes, que presta una gran atención a todo lo relacionado con la formación y la divulgación a través de los textos clásicos. De ahí que su preciosa labor haya sido recompensada con importantes galardones, como el Premio Nacional de Teatro Grecolatino 2008, otorgado por el Ministerio de Educación; el Premio del Público a Mejor Espectáculo de la Red de Teatros de Castilla La Mancha en 2014; el Premio a Mejor Actor del Ayuntamiento de Sevilla en 2009; el Premio a Mejor Actor por el Festival Internacional de Teatro de Oropesa en 2015; o el Premio a Mejor Obra Andaluza por el Programa Desencaja de la Junta de Andalucía en 2016. De hecho, pese a estar radicada en Madrid, es una compañía bastante conocida en nuestra tierra, contando entre sus miembros con nombres muy queridos por el público hispalense, como Pablo Gómez Pando, protagonista del multipremiado «Hamlet» de Teatro Clásico de Sevilla; Roma Calderón, una todoterreno artística con una dilatada carrera como cantante, directora o cabaretera; la actriz, cantante y protagonista de musicales como «Hoy no me puedo levantar» Mariola Peña; o el actor y productor teatral Rubén Frías, quien tras nacer en Almería, ahora triunfa en los escenarios de toda España. A estos hemos de sumar rostros tan populares como los de Naim Thomas (Operación Triunfo), Carla Hidalgo (presentadora de tv, modelo y actriz), o Antonio Albella (ex miembro de Locomía). De hecho, el pasado verano tuvimos ocasión de disfrutar de algunos de ellos en la divertidísima «Contaminatio», representada en el Teatro romano de Itálica.