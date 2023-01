«Vivir una vida sencilla es la llave de la felicidad»

Sergio Bambarén nació en Lima en 1960, y desde sus primeros años quedó cautivado por el océano. Su espíritu de aventura lo llevó a Estados Unidos, donde estudió y se graduó, aunque fue su pasión por la tabla hawaiana la que le impulsó a conocer el mundo, llegando a emigrar a Australia, donde trabajó como ejecutivo de ventas. Después de varios años de residencia en Sidney, Sergio se dio cuenta de algo: ya no trabajaba para vivir, vivía para trabajar. Entonces decidió tomarse un año sabático. Fue en Lisboa donde finalmente encontró la ola perfecta, a la vez que conoció a una criatura muy especial que le dio la inspiración para escribir su primera novela: ‘El delfín. La historia de un soñador’. El abrumador éxito de este libro, traducido a más de 40 idiomas —incluyendo el ruso, el serbio, el cantonés y el eslovaco—, se ha repetido en todas sus obras, de las que se han vendido más de veinte millones de ejemplares en todo el mundo. Desde hace un tiempo, reside en España, donde acaba de realizar una gira por el 25 aniversario de ‘El delfín’, cuya reedición corre a cargo de la editorial sevillana Punto Rojo Libros.

Ha vivido en Perú, Estados Unidos, Australia, Portugal, y ahora en España. Si tuviera que identificarse con un país, ¿con cuál sería?

Todos los países del mundo tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo siempre trato de ver el lado bueno de un país. Me identifico con Estados Unidos porque me dio la oportunidad de estudiar en una prestigiosa Universidad donde logré graduarme como Ingeniero Químico , además de obtener un postgrado en Negocios y Administración. Me identifico con el Perú porque es el país que me vio nacer, en donde pasé una niñez y juventud maravillosa, rodeado de grandes amigos y el amor y la decencia de mis padres. Me identifico con Portugal por ser el país que me dio la oportunidad de escribir un libro desde lo más profundo de mi corazón y descubrir el verdadero propósito de mi vida, y mi misión en este maravilloso planeta Tierra. Me identifico con Australia por su respeto a la Naturaleza y el equilibrio logrado entre trabajar, vivir, y respetar. Me identifico con España por mis raíces españolas y por la belleza de su naturaleza y su patrimonio cultural. Pero si tuviese que identificarme con un solo lugar, que no es un país pero sí mi hogar, mi mejor amigo, mi mentor, mi confidente, el hacedor de mis sueños, ese país debería ser el mar, el lugar donde me siento como en casa. El amor de mi vida. Allí debí haber nacido.

Su currículum es tan variado como extenso, sin embargo el éxito le llegó tras escribir un libro sobre esa gran pasión que menciona, el mar.

El «éxito», según la sociedad occidental, que es en la que siempre he vivido, me llegó al ser nombrado director de una gran compañía multinacional a mis 34 años. Pero el poder vivir mi propia vida de acuerdo con la voz de mi corazón, sin importar lo que digan otros y ser totalmente feliz y consecuente con lo que predico, que para mí es la definición del éxito, me llegó al escribir un libro que jamás debió ser publicado o escrito, y sin embargo se volvió realidad gracias a los dictados de mi corazón y al amor de mi vida: el mar.

Ha publicado más de una veintena de títulos, muchos de ellos convertidos en best-sellers mundiales, aunque ‘El delfín. La historia de un soñador’ continúa siendo su carta de presentación. ¿Qué tiene este libro que es capaz de enamorarnos a todos?

‘El delfín’ es un libro que jamás debió haber sido publicado. Lo escribí para mí. Fue una catarsis que me permitió salir de la jaula de oro en que vivía y volver a ser aquel niño de 6 años que amaba las cosas simples de la vida. Pero a veces la vida funciona de maneras extrañas y maravillosas. Me recordó que es mejor vivir que existir, que es mejor ser que tener; y si tienes, compartirlo con aquellos que no fueron tan afortunados como yo. Pero, sobre todo, es tan simple ser feliz: el secreto es vivir de manera simple a través de toda una vida. ¿Qué tiene ‘El delfín’ que es capaz de enamorarnos a todos? Quizás la respuesta la encontré en una admiradora italiana que vive en Italia y tiene 98 años. Cuando le pregunté por qué le gustaban tanto mis libros, me contestó: «Porque escribes para niños de ocho a cien años. Para todos aquellos que quieren perseguir sus sueños y ser felices».

¿Cómo surge la historia de ‘El delfín’ y por qué se decidió a publicarla?

Como te dije anteriormente, fue una catarsis, no hay otra explicación. La voz de mi corazón comenzó a susurrarle palabras a mi alma, sin pasar por mi mente, y dejarlas plasmadas a través de mis manos en la pantalla de un ordenador. ¿Por qué un delfín? Porque desde niño he nadado y surfeado acompañado de delfines en todo el mundo, y definitivamente hay una comunicación y un amor profundo entre ellos y yo. Un hilo de plata que nos une, sin importar que seamos especies distintas. Curioso, nunca quise publicarlo. Pero dos grandes amigos australianos me pidieron autopublicarlo. Les dije que no tenía ningún problema. La única condición que les pedí fue que no le cambiaran una sola palabra al texto. Para nuestra sorpresa, sin entrar a las grandes cadenas de librerías, se vendieron más de cien mil copias el primer año en Australia. No lo podíamos creer.

Coincidiendo con su veinticinco aniversario, ‘El delfín’ vuelve a las librerías con una edición publicada por una editorial sevillana, Punto Rojo Libros. ¿Qué podremos encontrarnos en ella?

Estaré eternamente agradecido a Iván, director de la editorial Punto Rojo Libros, y a todo su maravilloso grupo de trabajo. Desde el diseño de una maravillosa carátula y contra carátula, el grosor y color del papel, pequeños detalles de presentación del libro, su apoyo incondicional, su ayuda profesional creando diversos videos y formatos para poder promocionar el libro en las presentaciones en las librerías y a nivel de redes sociales, su profunda relación con la distribuidora AZETA con la que trabaja... Ha sido una aventura maravillosa de la cual ha surgido, sin quererlo, una linda amistad.

Lo primero que sorprende de su obra es el nombre del protagonista, Daniel Alejandro Delfín. ¿Por qué decidió llamarlo así?

Soy un admirador del profeta Daniel, y su amistad con los animales, que es igual a la mía. También soy un gran admirador de Alejandro Magno, que creó un imperio maravilloso sin avasallar la cultura y costumbres de las ciudades conquistadas. Así de simple. Pero fue la voz de mi corazón quien le dio ese nombre: Daniel Alejandro Delfín.