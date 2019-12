¿Se puede invertir con 1.000 euros?

Pregunta:

¿Se puede comenzar a invertir con 1.000 euros? He comenzado a trabajar hace poco y estoy interesado en invertir, pero no se a partir de que cantidad de dinero se pueden hacer inversiones.



Respuesta:

Lo cierto es que se puede invertir desde muy poco dinero. Tengo clientes que destinan cada mes 50 euros a un ahorro sistemático (esto es que cada mes destinan a un producto de inversión 50 euros) y van ahorrando y rentabilizando su inversión al igual que si tuvieran un mayor capital. La rentabilidad la medimos en forma porcentual, de tal forma que si has conseguido rentabilizar un 5% únicamente debes aplicarlo al capital invertido.

Imaginemos que obtenemos un 5% anual:

· Un 5% de 1.000 euros son 50 euros de ganancias al año

· Un 5% de 10.000 euros son 500 euros de ganancias al año

· Un 5% de 100.000 euros son 5.000 euros de ganancias al año

· y podríamos seguir

Si reinvertimos las ganancias conseguiremos una rentabilidad mayor al año siguiente. Esto es debido a que el capital ha aumentado y si ésto lo hacemos cada vez que recibimos esos beneficios el resultado es exponencial y al cabo de los años habremos rentabilizado una cifra mucho más elevada.

El tiempo es lo que nos producirá más beneficios, por lo tanto si empezamos a invertir desde jóvenes tendremos muchas posibilidades de rentabilizar en mayor cuantía nuestros ahorros.