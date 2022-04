Arthur Rambo: vivir en permanente estado de incongruencia

Karim D. es un joven escritor de origen argelino que obtiene un éxito repentino tras publicar una novela en la que cuenta la experiencia de su madre como persona inmigrante y en la que deja en evidencia las heridas aún no curadas del pasado colonial francés. Su talento literario tiene premio, aunque poco le dura la alegría cuando tras salir en un famoso programa de televisión aparecen en las redes sociales unos viejos tuits publicados por Arthur Rambo, nombre que utiliza como seudónimo. En la búsqueda del máximo me gusta, Karim alias Rambo, se despachaba sin compasión contra personas judías, inmigrantes – el colmo de la indecencia viniendo de donde viene - mujeres, homosexuales y cualquier otro colectivo merecedor de mofa. Y así, de la noche a la mañana y a golpe de tuit, de la fiesta de celebración del éxito televisivo con agentes literarios y gente advenediza, pasando por las amistades más cercanas, pareja incluida y terminando en su núcleo familiar, la vida de Karim se derrumba. Pasa, del elogio de la élite al silencio, de la consideración y complicidad - se repite el esquema del bulling - de su círculo más íntimo, al desdén, y del orgullo de la madre a la, con reservas, aceptación. El verso suelto lo representa el hermano menor, único que lo defiende, es el fruto de las redes, la víctima inconsciente del sistema, el que está llamado a ser una de las voces de la ultraderecha.

Cantet tan cercano a la realidad, parece decirnos que las redes sociales son una bendición y al mismo tiempo un peligro. Sabemos que nos hacen disfrutar, gozar y pasarlo bien. Pero también que es una fuente de inquina, de odio. Otras, nos tiene tan atrapados, que con lo que publicamos nos desnuda de tal manera que nos es imposible huir de quien realmente somos.

Juan Manuel García-Gallardo Frings, eco adulto del ideario del hermano menor de Karim, es un abogado burgalés, hijo y nieto de prestigiosos letrados. Al igual que Karim D. tiene en su pasado una colección de mensajes ofensivos subidos desde su cuenta de Twitter contra mujeres, homosexuales y personas inmigrantes. Muchos fueron debidamente borrados antes de que el partido Vox le designara candidato para las elecciones del 13-F. Ahora es un alto cargo público, es Vicepresidente de la Junta de Castilla y León.

En este país seguimos tristemente alejados de los principios y valores que se divulgan y defienden en nuestros vecinos y ahora aliados, países del norte del continente, juntos en una casa común en construcción que se llama Unión Europea. Algo tendrá que ver que allá arriba sufrieron una guerra mundial provocada por los fascismos que encabezaba la Alemania nazi y de cuya ideología reniegan sin discusión. Aquí, después de cuarenta años de democracia, no nos ha pasado lo mismo con el fascismo patrio, el franquismo. En su conjunto, estos estados tienen claro que los partidos de ultraderecha son lo que ellos mismos proclaman, ultranacionalistas, xenófobos, machistas, excluyentes y racistas. Y estos principios les asustan porque recuerdan tiempos pasados, además les duele. Por eso los partidos que creen y defienden los Derechos Humanos tienen claro que a esta gente no se le debe dar ninguna oportunidad de gestión pública. No es lo que ocurre en España. Simplemente es una cuestión de preservar la salud de la ciudadanía y de la democracia.