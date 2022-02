Atalaya hace los honores a Molière

Magistral, ingeniosa, desenfadada, comprometida y tan libre como divertida. Así es esta nueva versión de ‘El Avaro’, con la que la veterana compañía sevillana Atalaya hace los honores a la obra de Moliere.

Este año se cumplen 400 años del nacimiento de Molière, y Atalaya ha querido homenajearlo con esta adaptación en clave musical, a caballo entre lo grotesco y la sátira política, tan imaginativa como magistral que puso en pie, nada más terminar la obra, al público del Teatro Lope de Vega, con un aforo completamente lleno. No es para menos, teniendo en cuenta que esta compañía no ha parado de cosechar éxitos desde hace décadas. No en vano cuenta con un equipo excepcional, tanto artístico como técnico, que en esta obra brilla con luz propia.

A lo largo de su trayectoria Atalaya ha delimitado un estilo propio. Y sin embargo no deja de sorprendernos en cada montaje. En este caso por partida doble, porque incorpora algunos intérpretes nuevos que derrochan frescura, como Enmanuel García, Selu Fernández y Garazi Aldasoro, y por otro por el tratamiento de la dramaturgia. Porque, aunque no es la primera vez que Ataya aborda el lenguaje de lo grotesco en clave musical, aquí ha dado un giro de tuerca más hasta llevar la obra al universo de la sátira, implicándose sin ambages con la crítica política de nuestro país.

Nos encontramos así con una historia con mucha sorna repleta de guiños con nuestra realidad, desde los nombres de los personajes, a algunas de los conflictos en los que se ven envueltos, que denuncian cuestiones que, como los desahucios, por desgracia forman parte de nuestra cotidianidad. Y todo ello con una puesta escena espectacular, para la que Ricardo Iniesta ha creado un espacio escénico tan eficaz como simbólico y sugerente. Una escenografía móvil compuesta por varias puertas de distinto tamaño que lo mismo son relojes alarmas que pasillos, túneles o prisiones, a la vez que permiten un sinfín de entradas y salidas que contribuyen a enfatizar el enredo de la comedia, entablando un delicioso juego teatral de apariciones y desapariciones cuando, en realidad, salvo el protagonista, que tarde en aparecer, el resto de los intérpretes permanecen en todo momento en escena. Solo cuando se desdoblan sus personajes se permiten salir del escenario, aunque se cambian de ropa tan rápido que su aparición se reviste de magia.

Claro que para ello Ricardo Iniesta, además de la escenografía, cuenta con la magnífica iluminación de Alejandro Conesa; la potencia musical de las composiciones de Luís Navarro, que envuelven la atmósfera de alegría, en complicidad con los coros y cánticos que dirigen Marga Reyes y Lidia Maduit; la coreografía de Juana Casado, que recalca el espíritu cómico de la historia, imprimiendo al movimiento actoral un dinamismo impregnado de lirismo; el vestuario de Carmen Giles, tan imaginativo y vistoso como funcional, con ese aire de atemporalidad que abre puertas a la imaginación del espectador, todo ello potenciado por el maquillaje y la peluquería de Rocío Ponce.

Aunque todo eso no luciría sin la interpretación de todo el elenco. Encabezado por una soberbia actuación de Carmen Gallardo, que es sin duda una de las más grandes actrices de este país, tanto Selu Fernández como María Sanz, Enmanuel García, Garazi Aldasoro, Silvia Garzón, Raúl Vera y Lidia Mauduit derrochan talento, entrega y maestría en esta obra, con la que Atalaya, una vez más, demuestra ser un valor seguro del teatro contemporáneo español.



Título: El Avaro

Lugar: Teatro Lope de Vega, 12 de febrero

Compañía:Atalaya

Autor: Molière

Adaptación, dirección y espacio escénico: Ricardo Iniesta

Composición y dirección musical: Luis Navarro

Coreografía: Juana Casado

Coros y cánticos: Marga Reyes y Lidia Maduit

Intérpretes: Carmen Gallardo, Selu Fernández, María Sanz, Enmanuel García, Garazi Aldasoro, Silvia Garzón, Raúl Vera y Lidia Mauduit

Calificación: *****