Camarón, el cantaor que catapultó a los poetas

Hoy cumpliría Camarón de la Isla 71 años. Sería un venerable cantaor pero a lo mejor no un mito, porque ya se sabe que la muerte prematura suele catapultar hacia el terreno de lo legendario a quienes han sido genios por derecho propio. José Monge Cruz (San Fernando (Cádiz), 1950 – Badalona (Barcelona), 1992) lo fue durante toda su vida de 41 años y lo ha seguido siendo en estas tres décadas en que sus melismas, sus gestos, su peinado, su forma de sentarse y de cantar y por supuesto sus letras han configurado una nueva forma de acercarse a lo flamenco.

Aunque cantó, como los juglares, todo lo que oyó desde pequeño en su casa, empezando por lo que su madre, Juana Cruz, había oído a su vez y cantaba también en las reuniones familiares, allá en la Isla de San Fernando en plena posguerra civil española, no profesionalizó su cante hasta que no empezaron a llamarlo sistemáticamente de la Venta Vargas, siendo un niño todavía, y más oficialmente cuando lo contrataron en algunos tablaos de Madrid como Torres Bermejas.

Eran los años 60 del pasado siglo y en el ambiente flamenco y popular no se pensaba en quién escribía las letras, sino en quién las decía. Tanto era así, que un vendedor de frutas en la plaza de abastos de Algeciras, también comerciante de telas en los mercadillos, le escribió las primeras letras de sus primeros discos. Mucho octosílabo, mucha irregularidad arreglada en el propio cante y mucho gracejo. “Métete en aquel rincón / donde las mosquitas no te coman. / Mosquitas no te coman / cuentas yo no le doy a nadie / primita de tu persona”, decían las primeras bulerías que, tituladas Al verte las flores lloran (otro octosílabo perfecto), constituyeron el primer tema del primer disco de Camarón de la Isla, en 1969. Incluso Antonio Fernández Díaz, más conocido en la historia del cante como Fosforito, firmaba algunos de aquellos temas, popularizados por el de la Isla, como aquel inolvidable fandango: “Toítas las personas que tienen / algún defecto moral / por consejos que le den / nunca lo convencerán / y siempre será quien es. / Yo me crié al pie de una fragua / y en la Isla yo nací. / Mi mare se llama Juana / y mi pare era Luis / y hacía alcayatitas gitanas”.

Claro que el vendedor de telas que se le componía los temas se llamaba Antonio Sánchez Pecino y tenía una fuerza de voluntad tan mayúscula y una disciplina tan acendrada, que enseguida sistematizó los discos de José con el acompañamiento a la guitarra de su propio hijo, Paco de Lucía, que venía de una carrera en solitario y que encontró en Camarón un aliado perfecto para revolucionar el flamenco sin tener que pregonarlo. Un disco por año. Aunque el título fuera El Camarón de la Isla con la colaboración especial de Paco de Lucía, cada uno de los álbumes que fueron saliendo en la década de los 70 se titulaba, popularmente, con el nombre de su primer palo: Cada vez que nos miramos (1970), Canastera (1972), Son tus ojos dos estrellas (1973), Caminito de Totana (1973), Soy caminante (1974) Arte y Majestad (1975), Rosa María (1976)...

Ninguno de aquellos discos vendió la barbaridad de las recopilaciones que se hicieron una vez muerto José, pero sus letras se popularizaron tanto, que todo el mundo daba por hecho que eran de él y no del padre de Paco de Lucía. “Flamenquita, tú que haces / tus canastitas en los puentes / siendo tan guapa y graciosa / ¿por qué vives malamente? / Canastera, canastera, canastera (...) / Mi madre me pegó un día / y de mi casa me fui / y a la pobre mare mía / cuánto la hice que sufrir”, cantaba Camarón en aquel extraño palo entre la alboreá y el fandango que se había inventado directamente Paco. En las soleares, Camarón se gustaba con una voz consolidada en el nuevo panorama flamenco de los 70: “Cada vez que nos miramos, / yo no sé por qué será / se le pone a esta flamenquita / la carita colorá”. Hasta los tarantos –un palo tan del Poniente-, con el inconfundible sabor de la comprometida poesía social, sonaban mucho más puros en la voz de Camarón: “Salgo de mi casa andando / caminito de Totana / y en la cara me va dando / la brisa de la mañana / cuando el sol ya va apuntando. / Maldito sean los dineros / que ganamos en las minas... / Yo gastármelos prefiero / aunque viva en la ruina / por si de pronto me muero”.