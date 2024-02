Diez años sin Paco de Lucía, el «sabio»: «Mi padre no quiso que viviéramos bajo su sombra»

Diez años después de su inesperada muerte, la estima de Paco de Lucía como leyenda de la música resiste indeleble al paso del tiempo, mientras su entorno más íntimo abriga otro relato en el que «el Mozart español» brilla por igual por su altura moral como hombre, como amigo y como padre «sabio».

«Mi padre no quiso que ninguno de sus hijos aprendiésemos a tocar la guitarra, porque existía el riesgo o la tentación de que alguno se quisiera dedicar a eso y él siempre decía que viviríamos toda la vida comparados, que mejor buscáramos algo que nos gustara y que fuéramos los mejores en ello, pero no quiso que viviéramos bajo su sombra. Eso dice mucho de él», destaca Casilda Sánchez, una de los cinco hijos del artista, en una entrevista con EFE.

Frente al retrato de las grandes estrellas demasiado pagadas de sí mismas incapaces de mirar al que tiene al lado, ella recuerda a su progenitor «como una persona con mucha empatía y capacidad de comunicar sus sentimientos, de ponerse en la cabeza y en la piel del que tenía enfrente y de dar un consejo que era El Consejo».

«Nosotros no lo vivimos nunca como una persona reservada. A él lo único que no le gustaba era ser el centro de atención, creo que precisamente porque desde tan pequeño lo fue. Él era alguien a quien le gustaba observar, reírse, llegar a una fiesta flamenca y no ser el que tenía que tocar», relata.