El cine resiste en Andalucía, pero la recaudación cae un 62% por culpa del COVID

Entre las diez películas más vistas durante 2021 en las pantallas andaluzas se ha colado, en cuarto lugar, una española: A todo tren. Destino Asturias, la última de Santiago Segura. El número uno lo ocupa Spider-Man: No Way Home. En segundo lugar, Fast & Furious 9; en tercero, Venom 2: Habrá matanza. Por detrás de la película de Segura se sitúan Dune, Sin tiempo para morir, Eternals, Godzilla vs Kong WBI, Expediente Warren: Obligado por el demonio y La Viuda Negra.

De las cintas que cuentan con producción andaluza destacan Operación Camarón, con producción de Álvaro Alonso; Pan de limón con semillas de amapola, del director y guionista Benito Zambrano; y La hija, del también director y guionista Manuel Martín Cuenca.