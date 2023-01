«El mundo está lleno de músicos españoles. Somos exportadores de talento»

Debutó en 2008 en el Teatro Regio de Turín. ¿Cómo llega un joven director valenciano hasta allí?

Fue justo ese año cuando gané el Concurso internacional Evgeny Svetlanov que me sirvió como trampolín internacional. Este escaparate me abrió muchas puertas y pude trabajar en multitud de teatros importantes realizando un debut detrás de otro. La verdad es que fue todo rodado y me permitió trabajar tanto en opera como en música sinfónica en Francia, Rusia, Suiza, Japón entre otros.

¿Qué le supone ponerse al frente de la ROSS en el Teatro de la Maestranza de Sevilla?

Para mi estar en Sevilla es un placer doble. La primera es que adoro esta ciudad y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla está entre las mejores orquestas de España. Buenos amigos me han siempre hablado del estupendo ambiente de los ensayos y conozco bien el trabajo tan exquisito que está llevando a cabo el maestro Soustrot. La segunda es una cuestión más personal, me encanta trabajar cerca de casa y disfrutar de las pequeñas cosas que ofrece esta ciudad; gastronomía, su patrimonio, la vida cultural y sus gentes. Estando siempre fuera, estas cosas se aprecian el doble.

El hecho de que sea en Sevilla y no en otra capital, ¿le ha influido a la hora de elegir el repertorio?

Las fechas en las que estamos han condicionado totalmente escoger las piezas que vamos a escuchar esta noche. Estos días el cuerpo nos pide disfrutar de un momento compartido con alegría y aderezado por los ritmos inspirados en danzas de la mano de Nino Rota, Borodin, Brahms, Strauss, Tchaikovsky. Cada uno a su manera.

Su Orchestre d´Auvergne cuenta con una importante apuesta por lo digital y conciertos en vivo. ¿Está cada día más cerca la música clásica a los jóvenes?

Todo trabajo hecho para crear nuevos públicos es esencial y a la larga el esfuerzo aporta gran satisfacción en muchos sentidos. Es vital no olvidar las nuevas generaciones que serán los futuros amantes de la música. Para plantar esa semilla hay que cuidar no solo a los jóvenes, sino también a los niños o las familias. Por mi experiencia son justamente ellos los más agradecidos, receptivos y abiertos a nuevos repertorios. El misterio de la música clásica es que apasiona y que hay para todos los gustos y públicos. Solo falta romper barreras para ser más cercana, estar presente de manera natural y eso está en nuestras manos, los músicos.

Tras recorrer gran parte del mundo, ¿cuál diría que es la posición de España con respecto a la formación y cultura en música clásica?

El mundo está lleno de músicos españoles. Allá donde voy siempre se escucha alguno de nuestros acentos, de aquí y de allí, y se podría decir que somos exportadores de talento. No me quiero imaginar si se apoyara mucho más a los jóvenes que quieren formarse o dar el salto a la vida profesional. Creo que aún estamos lejos de otros países en ese sentido.

Por otro lado, y por lo que he podido constatar el público en España siempre ha estado ahí, incluso en los peores momentos de la pandemia. Aquí los auditorios no cerraron y creo que fue una decisión muy acertada. En otros países ha costado mucho volver a las cifras anteriores a la pandemia. En que en esos momentos los espectáculos en vivo nos ayudaron a sobrellevar el día a día y esto también contribuyó a recuperar una normalidad más humana.

¿Qué nuevos proyectos le esperan para el 2023?

El año ha empezado fuerte. Acabo de llegar de Suiza donde he estado trabajando en una producción de la Opera de Lausanne. En un par de semanas viajo a Japón y posteriormente, de nuevo, a Suiza donde dirigiré Romeo y Juliette de Gounod en la Opera de Zürich. En primavera he sido re invitado por la English Chamber Orchestra para dirigir un concierto en Cadogan Hall, Londres. Llegaré al verano debutando con la Orquesta del Capitole de Toulouse...

Aun no se si tendremos vacaciones pero un tiempo en casa estaría genial.