El territorio mítico de Juan Lacomba

Si siempre es difícil escribir para los que no somos pintores escribir sobre ellos, mucho más es hacerlo sobre los maestros, y si además de personales han sido y siguen siendo referentes generacionales. Pero mucho, muchísimo más, cuando se trata de alguien que de manera teórica y práctica, con sus libros, conferencias, artículos y exposiciones -desde hace ya bastantes años- viene dando verdaderas lecciones magistrales en cada muestra que hace, participa, comenta o escribe.

El paisaje siempre ha sido uno de los asuntos de su predilección. A él –a ellos- les ha dedicado prácticamente su vida –sobre todo la de los últimos treinta años, en una serie de exposiciones donde los ha captado con fruición, ampliamente. “Al raso” (2017), “Los Apóstoles” (2018), “Silva Amica” (2019), y “Aquí a lo lejos”, son muestras de todo esa transformación silenciosa como los rumores de Las Marismas, que para quienes no las hayan visto, pueden seguir a través de las pgs. de internet: https://www.galeria-wl.org y https://juanlacomba.com , en las reseñas de prensa y en el artículo que ha dedicado para esta ocasión, el reciente miembro de la Real Academia de Bellas Artes Sta. Isabel de Hungría, de Sevilla, José Ýñiguez.

Podría haber comenzado este comentario que ahora le dedico, diciendo “Juan Lacomba, la dicción de un gran maestro”, o hacerlo con el verdadero que él le ha puesto “Orillas y Lindes”. En primer lugar porque le debía desde que estoy en EL CORREO DE ANDALUCÍA WEB, dedicarle unas palabras, porque durante un curso fui alumna suya y porque su obra me fascina, envuelve, o como a él le pasa, me dejo sumergir en ella como si yo también formara parte de ese universo acuático, terrestre, animal y vegetal que envuelve sus alegorías pictóricas de las cercanías de Doñana.

El paisaje le atrapa, es que –o quien- le llama en la oscuridad de la noche con sus sonidos y luces, con los amaneceres y atardeceres en horizontes –y planos de horizontes sin puntos de fuga- en las extensas “praderas” (que en realidad no lo son, como tampoco bosques, ni desiertos, ni sabanas) que parecen no tener límites, en medio de todo lo que transcurre en el aire, en la arena, en el agua. Flora y fauna autóctona que se mueven con el viento o fluyen en un mundo subacuático y sutil que sólo se percibe con una sensibilidad especial, un conocimiento simbiótico e íntimo de la Naturaleza, del espacio en el que él se ha integrado, convertido en esas mismas formas que escoge para sus lienzos y guaches. También ahora para sus relieves, el paso a la tercera dimensión como si las dos no le bastaran.