Françoise Sagan, la novelista adolescente que revolucionó la tristeza

La novela, aunque narrada desde el presente por la chica que reflexiona sobre el la tristeza en sí después de que hayan ocurrido los acontecimientos que se dispone a contar en la propia obra, parte de una situación edénica, utópica y existencialmente estática de la protagonista con su padre, un irreprimible mujeriego que justifica ante la conciencia de su hija ese irrefrenable deseo de gozar por el simple hecho de ser joven aún -40 años- y haber enviudado con 25. Están en una mansión alquilada de la costa del suroeste francés y a la chica le ha quedado Filosofía y debe presentarse en septiembre para conseguir su bachillerato. Hay, ya desde el principio, varios guiños autobiográficos de la lectora empedernida que era la jovencísima autora de la novela, Françoise Quirez (Cajarc, 1935), que se había cambiado su apellido por Sagan –su seudónimo repentino y definitivo- en homenaje a un personaje secundario de En busca del tiempo perdido , la joya de Marcel Proust que ella tanto admira aunque no imita exactamente porque su prosa, con un estatismo parecido, avanza con mucha más rapidez. Pero es que Françoise Quirez –hija de un padre de espíritu liberal y lúdico y una madre que era modelo de firmeza en el rigor familiar- había sido expulsada del convento des Oiseaux, donde estudiaba como alumna interna, y pasó un verano estudiando en la Biblioteca de la Sorbona, aunque muy poco después de aquel tiempo supuesto estudio envió a dos editoriales, Plon y Julliard, el manuscrito que ya tenía redactado. La segunda decidió publicar la novela de inmediato y, a partir de aquella primavera del 54, todo se desencadenó como la propia existencia de una autora que ya no dejó de protagonizar escándalos en su propia vida relacionados con el puro placer de vivir y que fueron obsesivamente recogidos por unos medios de comunicación que también transitaban hacia la definitiva modernidad en la que los escritores no solo podían convertirse en iconos populares sino también intelectuales. Sagan fue el perfecto ejemplo de ello en aquella década intermedia del pasado siglo. En abril de 1958, la novelista –ya con varias obras en el mercado- tuvo uno de sus primeros accidentes de automóvil y, al día siguiente, llegaron autocares repletos de seguidores extranjeros para visitarla. ¿Quién iba a dar más?

Escritora todoterreno

Había nacido una estrella, sin duda, y el mercado editorial francés ya lo sabía. Dos años después de su primera novela se publicó Una cierta sonrisa. Más tarde, Dentro de un mes, dentro de un año y ¿Le gusta Brahms? Y ya no hubo pausa para una prolífica escritora que entendía la literatura como su sentido mismo de la vida. Algunos otros títulos de la treintena que publicó hasta morir en 2004, enferma y arruinada, fueron Una tormenta inmóvil, Un poco de sol en el agua fría, La mujer pintarrejeada o Golpes en el alma... Sagan no solo se volcó con la novela, sino también con el ensayo, el teatro (Castillo en Suecia, de 1969, fue su estreno como dramaturga) y el periodismo, pues ya desde sus comienzos fue requerida por los más influyentes periódicos franceses para elaborar reportajes que se distribuyeron por todo el mundo. Ello le permitió viajar con mucha frecuencia y entrevistar a personajes como Orson Welles, Tenesse Williams o Billie Holiday. La reviste Elle, de hecho, fue la primera que le encargó una serie de artículos sobre el sur de Italia, y la reportera Sagan se recorrió la península de sur a norte para unos reportajes que comenzaban, invariablemente, con “Buenos días” (“Buenos días, Nápoles”, “Buenos días, Capri”...) Ese “Buenos días” se había convertido en marca de la autora, y es más que probable, como vemos en la cita inicial de Buenos días, tristeza, que se inspirara en un verso del libro La vie inmédiate (1932) de Paul Éluard. Sagan coqueteó igualmente con el cine, no solo por la adaptación a la gran pantalla de varias de sus novelas, sino porque ella misma se atrevió con los guiones y hasta llegó a presidir el jurado del Festival de Cannes.

En 1958, con solo 23 años, se casó con el editor francés Guy Schoeller, veinte años mayor que ella, pero se divorció de él alegando “incompatibilidad de horarios”. Se casó entonces con el artista americano Robert Westhoff, con quien tendría su único hijo, Denis, pero se divorciaron en 1963. Uno de sus aforismos culinarios más célebres dice que “el matrimonio es como un espárrago preparado con vinagreta o salsa holandesa, un asunto de sabor pero sin importancia”. El caso es que Sagan siguió viviendo deprisa, en una existencia jalonada de estrenos y de excesos relacionados con el alcohol, el sexo y las drogas. Tóxica, que puede leerse en Ático de los libros desde 2011, es el diario de una desintoxicación en el que Sagan reflexiona sobre la importancia de la escritura y nos habla de la lectura de Proust, Rimbaud o Apollinaire como bálsamos para su espíritu quebrado. El trasunto real de la protagonista de Buenos días, tristeza, Cécile, aparece en ese sincero texto como herida por su adicción a las drogas y es capaz de rendirse, como demostró en su vida, a la adicción por las letras.

Antes de morir en 2004, a los 69 años de edad, el presidente francés, Jaques Chirac, afirmó en su funeral que “Francia había perdido a una de sus escritoras más brillantes y sensibles”. Sagan, que nunca se arrepintió de como había vivido, había tenía que vender su mansión en Normandía y hasta su piso de París. Siempre dijo que sus libros hablaban fundamentalmente de la soledad y de la manera de “desembarazarse de ella”. El primero de todos, Buenos días, tristeza, no comienza narrando, sino con la reflexión de una adolescente que es trasunto de la propia autora: “Dudo en dar el nombre, el hermoso y grave nombre de tristeza, a este desconocido sentimiento cuyo tedio y dulzura me obsesionan. Es un sentimiento tan completo, tan egoísta, que casi me produce vergüenza, mientras que la tristeza me ha parecido siempre algo honroso. Conocía el aburrimiento, la añoranza, en menor medida el remordimiento, pero de la tristeza no había tenido experiencia alguna. Hoy algo se repliega sobre mí, como un tejido de seda, suave e irritante, y me separa de los demás”. Para entender esas palabras es para lo que hay que leer la intensa, breve y profunda novela.

Una novela psicológica

Hubo en los años 50, sin duda, un giro de los jóvenes novelistas franceses contra las novelas que ellos mismos consideraban “de los profesores”. También en España ocurrió algo así con nuestra novela social –la de Aldecoa, la de Ferlosio-, aunque en el país vecino se habían desarrollado mucho más la sociología, la antropología, el psicoanálisis y hasta los sistemas de márketing. El padre de la protagonista de Buenos días, tristeza, se dedica, de hecho, a la publicidad, aunque en el relato apenas se hable de su trabajo y sí de esa frivolidad que caracteriza a los auténticos personajes de Sagan, aunque esa frivolidad sea “un lugar donde refugiarse cuando las cosas no van bien, un modo de civismo, de respeto a la gente sin dejar de ser ligero”, en palabras de la propia escritora. El caso es que a Raymond solo le obsesiona el goce de vivir, el cuerpo, el carpe diem y el disfrute de la juventud, y por eso concatena novias en un escenario al que llega su hija, Cécile, después de haber pasado por un internado en su condición de huérfana de madre. En esa última época de adolescente había sido guiada por una amiga de su madre, Anne Larsen, poco menos que una bellísima institutriz sobre la que terminará pivotando toda la novela, pues irrumpe en la vida tranquila y feliz de Cécile, Raymond y su última novia, Elsa, cuando menos se la espera, justo cuando la muchacha acaba de descubrir su primer amor (de verano) en el joven del velero Cyril... Esos cuatro personajes bastan –no hay muchos más- para construir una auténtica novela psicológica que la autora es capaz de resolver, pese a lo grave de su desenlace, sin excesivos dramatismos pero con una profundidad no solo impropia de una literatura tan directa, sino de una escritora que no había llegado ni lejos a su mayoría de edad, fijada por entonces en Francia a los 21 años.