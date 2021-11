Hacer literatura en tiempos de pandemia

En rigor, ese es el objetivo de estos libros humanizadores de los llamados recursos humanos e incluso de los directivos que se encargan de su gestión, siempre vistos como auténticos tiburones deshumanizados que ni sienten ni padecen delante de una cuadriculada tabla en la pantalla de sus portátiles. No somos así, parece gritar desde el fondo de su propio personaje Irene Díaz de Otazu, “que con el paso del tiempo y de tres libros se ha vuelto más sensible y más humana, aunque también se ha ganado unos cuantos detractores”, avisa Pozo en la introducción, donde aclara que el libro está dedicado a la esposa del primer escritor que firma el primero de los relatos, La distancia . Juan Antonio Esteban, en la ficción, cambia de rol y, convertido en narradora, hace que el enfermo repentino sea su marido, Mario, al que se llevan a la UCI mientras ella se encarga de gestionar, desde el doble distanciamiento que le imponen el coronavirus y su desconocimiento, la empresa de artes gráficas reconvertida a lo digital que había heredado su marido y que, en aquellos tiempos difíciles, recaía en Juan Fran, su mano derecha y en la práctica directivo de Recursos Humanos que a ella misma, trabajadora de Green Technology, le abre la mirada a otra manera de hacer las cosas. “No te preocupes mucho por no conocer el negocio”, le dirá Juan Fran mientras su marido está en el hospital y ella se desvive por no tener el don de la ubicuidad. “En el fondo, da igual que imprimas carteles para saraos de la farándula o que vendas naranjas. Lo que hace funcionar a los negocios son las personas. Trata de hacer que estén a gusto y lo demás vendrá solo ”. Otra vez la clave del libro, del proyecto.

El libro y sus historias se van diversificando, siempre con Irene Díaz de Otazu y la pandemia en el trasfondo de todo. El confinamiento insufrible a ratos, el omnipresente desinfectante, las mascarillas, la distancia de seguridad entre personajes que se habituaron o no a teletrabajar, como nosotros, hacen que la historia colectiva avance sin renunciar a esas calas en la vida de personajes a veces oscuros por un pasado que machacaron en el desván de sus propios corazones, como es el caso de María, la chica huérfana que encuentra una oportunidad en las reuniones telemáticas para demostrar todo su talento a pesar de verse en el precipicio de una depresión, del alcoholismo y del abandono más absoluto por saberse ignorada, hasta que le dan la oportunidad de su vida y ella tomo impulso desde el pequeño loft en el que malvive en soledad para reconstruirse una vida nueva.

La injusticia con los mayores

Es el propio Pozo quien firma “Sourire, toujours sourire”, el relato que toma por título una canción Joséphine Backer y que nos abre de lleno aquella misma ventana del recuerdo por la que todos aplaudíamos a las ocho de la tarde. ¿Quién no se acuerda ahora? A través de esa ventana nocturna al principio y luminosa y llena de vecinos cuando cambiaron la hora, el narrador nos introduce de nuevo en su trabajo de la ficción en Green Technology pero con las verdades de su madre ingresada en un hospital y los consiguientes contagios por COVID, incluido el suyo propio, confinado y atormentado por la soledad de unos mayores precisamente construidos en la peor de las épocas, nacidos en el desamparo de la guerra civil. “Es una vergüenza que llevemos a los mayores a una residencia. Les engañamos diciendo que allí van a estar mejor, cuando en realidad los que estamos mejor somos nosotros. Ellos no lo habrían hecho nunca”, dice el narrador. Y esa declaración abre la veda para que otros personajes, como la propia Irene, disparen verdades incómodas: “Encima las residencias valen un pastón. Les sacamos a los abuelos últimos ahorros, lo que han reuniendo durito a durito, como hormiguitas, durante toda su vida. Y ahora esta sociedad que ellos han levantado no es capaz de darles un retiro digno, les niega una pensión decente y les cobra un riñón por unos servicios que deberían ser gratuitos. Además, no somos capaces de mantener esas residencias en condiciones higiénicas decentes para que no venga un puto virus y se los cargue como a chinches en mes y medio”.

También “El hada del vergel”, de Aurora Herráiz, o “Todos los hombres que fui”, de Julio Rodríguez, suponen un claro homenaje a la generación que tiene ahora alrededor de ochenta años. “El problema eléctrico”, de Tomás Otero, incide en las posibilidades tecnológicas que ha abierto esta nueva etapa inaugurada por la pandemia y en la necesidad de encontrar nuevas perspectivas y personas que permitan desbloquear los problemas y las relaciones estancadas.

Pero si hay un relato que contiene un verdadero ejemplo de superación personal que ha sorprendido al propio coordinador y probablemente a cada lector ese es el de Rosa Allegue, titulado “Una de las ocho”, sobre una protagonista enfrentada, también en plena pandemia, al calvario de un cáncer de mama. No se lo pierdan ninguna de las dos veces que, como mínimo, lo van a tener que leer.