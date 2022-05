Ubrique se viste de moda con la ‘Leather Connection’

Hoy, 30 de mayo se celebra en Ubrique el día del Petaquero. La figura del maestro artesano de la piel es fundamental para este pueblo blanco ubicado en la Sierra gaditana rodeado de dos parques naturales como son el Parque Natural Sierra de Grazalema y el Parque de los Alcornocales.

Con tal motivo la Fundación Movex Centro Tecnológico de la Piel en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Ubrique y la financiación del Plan Dipuactiva de la Diputación de Cádiz organizan LEATHER CONNECTION. Leather Retrofuture: tradición y futuro de la piel.

Blogeros, influencers, diseñadores, empresarios y artesanos se darán cita durante estos dos días en la localidad serrana para mantener una serie de mesas de reflexión y debate sobre temas relacionados con el ayer y el mañana de esta industria que trabaja para las marcas de mayor prestigio del sector de la moda a nivel internacional. Estas mesas que se desarrollarán en lugares emblemáticos del casco antiguo de Ubrique durante la tarde del día 2 de junio y de cada una de ellas saldrá un decálogo de recomendaciones, que se compartirá al día siguiente con los asistentes mediante la lectura del Manifiesto de la Piel de Ubrique 2022. La marroquinería al aire libre. Así mismo el día 3 de junio a partir de las 20:00 horas la Plaza del Ayuntamiento de Ubrique y el casco antiguo de la localidad se vestirán de piel. Pieles en los balcones haciendo alusión a que en cada casa de la localidad sus habitantes se dedican a este oficio, murales ilustrativos sobre la historia y fases del proceso productivo, y marroquineros trabajando al aire libre distintas técnicas tradicionales además de la proyección de videos promocionales y videos resumen de las jornadas, actuaciones y una sesión con DJ pretenden convertir a este evento en una cita anual donde poner en valor el oficio del trabajo marroquinero y unirlo al sector turístico como muestra del potencial de ambos.

Temáticas mesas sectoriales: Artesanía vs Tecnología Concepto vs Producción Ciencia vs Empresa Industria vs mercado Lo local y lo global Tradición y futuro.

Lugares de celebración: Museo de la Piel – Ermita San Juan de Letrán – Plaza Peñón de la Becerra – Ermita de San Pedro – Patio Ermita San Antonio – Plaza del Ayuntamiento.