Una cita iimprescindible con la danza andaluza

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá los próximos días 29 y 30 de abril, en la sala Manuel García, la XII edición de Vertebración, un ciclo de danza contemporánea impulsado por la Asociación Andaluza de Compañías y Profesionales de la Danza (PAD), con la ayuda del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), organismo dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, y la colaboración del propio Maestranza.

El ciclo ‘Vertebración’ surgió en el año 2010 con el objetivo de convertirse en espacio de encuentro y de intercambio creativo entre compañías que se están iniciando y profesionales consolidados así como promover y visibilizar el talento de las compañías de danza contemporánea en Andalucía.

La Asociación de Profesionales y Compañías para el Desarrollo de la Danza en Andalucía (PAD) es una entidad con dos décadas de trayectoria que agrupa a los profesionales de la danza y compañías de Andalucía, representándolos ante las instituciones públicas, con el objeto de promover y apoyar el sector, mejorar sus condiciones laborales y formativas y contribuir a su desarrollo profesional. En la actualidad la integran un centenar de compañías y profesionales andaluces. La Asociación PAD pertenece a la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Danza (FECED) y a Danza-T, la red de trabajadoras de la danza.

Este año Vertebración, cuya celebración coincide este año con el Día Internacional de la Danza, cuenta con dos piezas representativas del panorama de la danza contemporánea adaluza: ‘Todo esto no es tradición', de la sevillana Rocío Barriga, y ‘Carne de canción’ de la granadina Laila Tafur.

La primera de ellas, ‘Todo esto no es tradición’ de la sevillana Rocío Barriga, se estrenará el viernes 29 de abril. Se trata de una pieza en la que la creadora propone un mapa por el cual viajar a través del tiempo, con la finalidad de transmitir la importancia de llegar a conocerse a través del pasado.

“Todo esto no es tradición -explica Barriga-, surge con la necesidad de conocerme y saber cuál ha sido mi pasado. Me inquietaba saber cuál había sido el papel de las mujeres en mi propia historia y conocer un poco mejor a estos referentes directos. Cuando inicio la investigación redescubrí que en mi árbol genealógico ha existido mucha tradición militar. Esto me generó muchas preguntas que necesitaba abordar desde mi propio cuerpo. Creo que haciendo zoom hacia las historias individuales logramos armar el puzle de nuestra historia común y colectiva. La suma de todas esas historias es lo que somos. Tenía la necesidad de limpiar lo que ha habido antes, darle su espacio, entender que ha estado ahí y liberarme, pero pasando antes por ahí”.

El 30 de abril será el turno del segundo de los proyectos, ‘Carne de canción’, de la granadina Laila Tafur, concierto escénico que combina lenguajes relacionados con el movimiento y la creación escénica multidisciplinar. Se trata de una pieza donde la canción es el eje principal. Un encuentro con la canción en el que la danzante se vuelve audaz en sus estudios de erudita ignorante.

Según explica la propia autora, “Carne de canción es una oda al juego, a la experimentación a través del juego, al aprendizaje desde lo placentero y no sólo desde el esfuerzo”. “En el caso de esta pieza -incide Tafur- la canción se aborda desde la perspectiva de una bailarina con sus herramientas de bailarina, que no son otra cosa que un entrenamiento de lo sensible y la percepción del cuerpo y la piel puestas al servicio de la producción sonora. Trato de analizar cómo se produce música a través de una danza y cómo suena una danza y qué de cantar tiene el bailar. Es como dislocar los parámetros del baile y la canción o el toque y unirlos y ponerlos a jugar para ver cómo se afectan. Cómo modular eso”.

Estas dos compañías seleccionadas realizarán, además, en los días previos a la exhibición de ambos espectáculos, una residencia técnica en el Teatro de la Maestranza disponiendo de los medios que les permitirán culminar con su proceso creativo gracias al apoyo de la Asociación PAD, el INAEM y el propio Teatro de la Maestranza.