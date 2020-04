‘Una parte de los ángeles’, el regalo de Rosario Paguillo a sus lectores por el Día del Libro

“El día que escuché la palabra Dios acababa de cumplir seis años. Llevé una enorme bolsa de chuches a clase y todos los compañeros me cantaron cumpleaños feliz. -¿Qué es Dios, mamá? –le pregunté a mi madre aquella tarde.

Me miró confusa”. Así empieza la novela ‘Una parte de los ángeles’, de la sevillana Rosario Paguillo, cuyo primer capítulo han recibido hoy muchas personas en su teléfono móvil como regalo de la autora.

Se trata de un libro que supone una nueva incursión de la autora en el género de la novela, que su autora ha querido regalar en su primer capítulo en este Día del Libro de 2020 “tan diferente e inoportuno para todos, donde hoy más que nunca, la muerte no es eso que solo le pasa a los demás, cuando los besos no se dan, las sonrisas se pierden y lo que sentimos y no decimos se esfuman como arcoíris”.

‘Una parte de los ángeles’ recoge “las remembranzas dulces y amargas que recorren la memoria de la protagonista de esta novela a lo largo de un camino en ambulancia, que no es más que un camino hacia la muerte. Un viaje íntimo a través de las sensaciones que provoca el hecho traumático de presenciar el momento de la muerte de una madre”, como explica su autora explicando lo que se recoge en sus 103 páginas. Está basada “en la teoría de la madre de la protagonista; toda aquella persona que amamos y muere deja de formar parte de nosotros para comenzar a formar parte de los ángeles”.