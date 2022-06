El evento Marketing Hub Sevilla de ESIC Sevilla logra aforo completo

Se celebra con aforo completo una de las citas anuales del marketing y la economía digital organizada por ESIC Business & Marketing School evento Marketing Hub Sevilla. Impulsado por la escuela de negocios ESIC Sevilla, ha mantenido presente el propósito de compartir entre colegas de profesión los mejores ejemplos de acciones, aprendizajes y experiencias de marketing digital, comunicación y negocios digitales aplicado en todos los sectores.

Patricia Cuevas, directora del campus en Sevilla, ha sido la encargada de inaugurar la jornada dando la bienvenida a todos los participantes: “Volvemos a conectar y a conocer lo último del marketing y la economía digital, un evento dinámico para que todos participéis”.

La primera intervención, ‘El mundo de los pagos en el foco de la innovación: nuevas tendencias’, con Inés Monguilot, directora de Marketing y Publicidad de Kutxabank, abordó cómo su empresa genera oportunidades de negocio gracias al marketing digital, reveló que en la actualidad el 92% de los pagos son mediante contactless y comentó cómo están creciendo en todo: tarjetas, compras (tanto durante la COVID-19 como postpandemia), comercios electrónicos y pagos móviles. También aportó la clave en términos de percepción de compra actual: “Comprar es supersexy, pero pagar no nos gusta a nadie. El objetivo es que pase desapercibido. Es lo que llamados pagos invisibles”.

En la segunda intervención, Jesús Hernández Ruiz, CEO de A04Media, profesor y asesor de la Comisión Permanente de UN Futures de la Organización de las Naciones Unidas, titulada ‘Nuevas tecnologías que impactan en el negocio’ comentó que vivimos en un mundo en el que estamos todos interconectados e “[...] hiperextraño porque no sabemos qué hacer con nuestras empresas en una situación de grandes cambios. Hay un gran secuestro de la comunicación y de la innovación. Hemos perdido el control de la comunicación y la tecnología”. Aportó soluciones e ideas como que “lo que no hacen las grandes empresas no lo podemos hacer nosotros” destacando el papel esencial de la formación: “Necesitamos más formación que nunca. Si no tienes formación continua estás fuera del negocio del marketing”. Por último, animó “[...] a ver que el mundo se está moviendo por palancas diferentes: todo se vuelve viejo; que haya crédito; y marketing, porque si la gente no sabe que existimos no hay nada que hacer”.

La tercera sesión monográfica de Marketing Hub Sevilla 2022, ‘Innovation Series: Metaverse Impact in Real Life’ corrió a cargo de María Albalá, directora de HUB de Innovación en el Instituto de Innovación de ESIC Business & Marketing School (ICEMD). Ofreció algunas claves para que entendamos el impacto en la vida real del metaverso,

“Pensemos el metaverso como momento. Es un punto de inflexión donde tu vida real y digital pasan a ser una”. Sobre su propósito asegura que “Hay que pensar en que la gente que viene a verme en el metaverso lo hace para que pasar tiempo conmigo, con mi marca y así ganar enganche emocional”. Acaba incitando a los asistentes a “[...] olvidar de que las leyes de la física existen. Podemos hacer cosas distintas. Merece la pena probar, descubrir, y pasar tiempo en el metaverso porque puede ser muy divertido”.