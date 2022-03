Sánchez, convencido de que esta semana habrá acuerdo con los transportistas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido de que esta semana el Ejecutivo alcanzará un acuerdo con el sector del transporte para amortiguar el alza del precio de los carburantes, sobre todo el gasoil.

De esta forma lo ha anunciado Sánchez en el pleno del Congreso tras responder a la pregunta de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que le ha reprochado la parálisis del Ejecutivo ante las diferentes huelgas que se registran en el país, como el paro de los transportistas que está provocando desabastecimientos y cierre de empresas.

"Vamos a llegar a un acuerdo esta semana, estoy convencido, con el sector del transporte para amortiguar muchas de las consecuencias del alza de los precios de la gasolina y del gasoil, y para, entre todos, hacer un gran plan que dé respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania para aprobarlo el 29 de marzo", ha puntualizado.

Sánchez ha incidido en que el Ejecutivo está construyendo un acuerdo de país con los agentes sociales y con los grupos parlamentarios.

En respuesta a una pregunta posterior del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, el jefe del Ejecutivo ha insistido en expresar su confianza.

"Llegaremos a un acuerdo con el sector de transportes, con todos los sectores afectados por este alza que no hemos provocado nosotros, sino Putin, y espero contar con su apoyo", ha añadido.

La pregunta de Rufián instaba a Sánchez a explicar quiénes van a pagar los efectos de la guerra en Ucrania, y el presidente del Gobierno ha dicho que los primeros son los refugiados.

Se ha referido después de nuevo a las consecuencias para todos los ciudadanos, y ante ellas ha dicho que el Gobierno está hablando con los agentes sociales, con los sectores afectados, con los grupos parlamentarios y con las comunidades autónomas.

Fruto de ese diálogo y de los resultados que haya en la cumbre europea de esta semana ha asegurado que será posible un buen acuerdo para amortiguar las consecuencias económicas de la guerra, proteger a los colectivos más vulnerables y distribuir las cargas económicas de la guerra.

Rufián ha aprovechado la pregunta para pedir una reflexión a la izquierda en general y preguntarse si los diputados de este ámbito político no están hartos de decir que viene la ultraderecha mientras el líder de Vox, Santiago Abascal, "se pasea por manifestaciones de la clase trabajadora".

"¿Saben por qué pasa esto? Porque a la izquierda no nos entiende nadie. No nos sabemos explicar y hablamos de temas que no le interesan a nadie", ha añadido.

Ha subrayado que a los ciudadanos les interesa la subida del precio de la luz, del butano o de la gasolina y ha hecho una llamada: "Tenemos que dejar de militar exclusivamente en la moral y empezar a militar en la utilidad".

Tras ello ha instado a topar precios, controlar públicamente a las eléctricas y dejar de hablar de impuestos a los pobres.

Ante esa intervención, Sánchez ha reprochado a Rufián que su discurso es el que alimenta a la ultraderecha porque no reconoce lo que está haciendo el Gobierno.

Ha recordado que, por ejemplo, desde hace meses se ha bajado el 60 por ciento de los impuestos del precio de la luz para ayudar sobre todo a los consumidores más vulnerables.