Sevilla será la sede de la primera edición del Association Meeting Workshop(AMW)

El Association Meeting Workshop (AMW), encuentro de referencia en España para el mercado asociativo, celebrará su primera edición en Sevilla los próximos días 15 y 16 de noviembre del presente año . El objetivo de esta innovadora cita es facilitar a las principales sociedades y asociaciones de España que puedan conocer de primera mano las mejores sedes y proveedores para la celebración de sus futuros congresos y eventos. El AMW ofrecerá un exclusivo e innovador programa que garantiza un networking de alto nivel con los decisores de estas sociedades y asociaciones disfrutando de un programa social único en el marco incomparable que ofrece la ciudad de Sevilla.

El Spain Convention Bureau (SCB) publicó en su informe anual dedicado al turismo de reuniones en el ámbito nacional que en 2019 el número de reuniones celebradas en España ascendió a 29.603, un 14,7% superior a 2018, a las que asistieron 4.791.982 participantes, lo que supuso un incremento de un 11,4% respecto al año anterior, llegando a registrar las cifras más altas dentro de la serie histórica de los informes estadísticos del SCB.

Las perspectivas nos indican que el año 2022 será un año muy importante para la recuperación del sector, por ello el AMW es una oportunidad única para presentar la propuesta de valor de los diferentes destinos de España a los decisores de las principales sociedades y asociaciones de España

El AMW 2021 tendrá lugar en el Sevilla International Convention Center (SICC) del Hotel Barceló Sevilla Renacimiento. Su ubicación privilegiada a orillas del río Guadalquivir y a solo 10 minutos del centro de la ciudad, así como su amplia y moderna infraestructura, lo convierten en la sede ideal para la celebración de todo tipo de eventos.

Entre otras actividades de networking exclusivas, el programa del AMW ofrecerá a sus invitados un cocktail en el hotel Torre Sevilla con sus impresionantes vistas, un taller de Masterchef, una actividad dónde conocerán los secretos del luthier de Alejandro Sanz y una cena de clausura en Abades Triana.

El AMW está organizado por la empresa MICE and Forum Inside y cuenta con el valioso apoyo de numerosas instituciones y corporaciones, entre ellas cabe destacar el valioso apoyo de Turismo Andaluz a este ambicioso proyecto.