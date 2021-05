Víctor Manuel Polinario: «Entendemos que el despido es libre. Pero no gratuito»

Como representante de esta subcontrata de Movistar, Víctor Manuel Polinario ha informado al Correo de Andalucía de la problemática ante la que se encuentran numerosos trabajadores de esta.

Son 96 los trabajadores que se encuentran distribuidos en las dos delegaciones que se encuentran en la provincia de Sevilla . Sin embargo, no solo ellos se ven afectados por las conductas de los accionistas, estas dificultades también se manifiestan en el resto de las provincias andaluzas.

Todo radica, según apunta Víctor Polinario en julio de 2019 cuando las acciones de la empresa comenzaron a formar parte de Cobra, empresa perteneciente al Grupo ACS , referencia mundial de la industria de la construcción y del desarrollo de infraestructuras. Aunque al principio todo seguía como antes del contrato, fue poco tiempo el que pasó hasta que Cobra quiso amoldar esta compañía a su criterio.

Es por eso por lo que Polinario ha puntualizado marzo de 2020 como el comienzo de todo este despropósito, pues fue entonces cuando se aplicaron modificaciones sustanciales a numerosos puestos de trabajo sin previo aviso ni ningún tipo de negociación con el Comité de Empresa. Caso que ya se encuentra judicializado para el próximo año.

Además, habiendo sido catalogados como esenciales durante la pandemia, tras los tres meses de confinamiento, comenzaron los despidos para reducir la plantilla al coste mínimo. “Esto se debe a que en diciembre de 2021 finaliza el contrato con movistar, y Cobra quiere limpiar la empresa y reducir al máximo los costes” afirma.

Las razones a las que se acoge la empresa accionista dicen ser, según Polinario, alegaciones por supuestos robos de furgonetas o herramientas. “Usamos el maletero de nuestras furgonetas como almacén de las herramientas que necesitamos. El problema es que el cierre centralizado que tienen no protege eficientemente el material. Es muy fácil abrir la furgoneta. Aun así, hemos demostrado que desde que hay furgonetas con mayor seguridad, se han dejado de producir robos”.

Por estos motivos que refieren a despidos disciplinarios unilaterales y sin justificaciones, sanciones sin causas demostradas y faltas de información, el 21 mayo se presentó el preaviso de huelga todos los últimos días de cada mes hasta final de año durante las 8 horas de trabajo.

“Estaremos en la Plaza Nueva ante la tienda principal de Movistar porque entendemos que está haciendo la vista gorda a esto y debe estar encima para que las contratas no atenten contra sus trabajadores”

El objetivo de esta huelga que contará con el apoyo del Sindicato Provincial de Industria de CCOO y el Sindicato de Provincial UGT-FICA de Sevilla así como de la empresa afectada COTRONIC (Construcciones de las Conducciones del Sur), es “Que Cobra se siente con el Comité de Empresa y si realmente nos demuestra que el trabajo ha disminuido tanto y que la subcontratación no es apta, pues si hay que llegar a un acuerdo porque somos 96 y sobran 10, al menos que se vayan con sus condiciones y no como se están yendo a coste 0 cuando han estado más de 17 años trabajando”. Apunta Polinario quien también sugiere que “nosotros entendemos que el despido el libre, pero no es gratuito”.