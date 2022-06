Viajar en caravana: cada vez más caro y con una demanda que triplica la oferta

Según Aseicar, que dice que agrupa a más del 90 % de las empresas distribuidoras de caravanas, autocaravanas, carros, carros tienda, "bungalows", módulos y "mobil-homes", "hacen falta unas 2.000 áreas para caravanas más" si se quiere atender a toda la demanda, que este año previsiblemente será mucho más fuerte que la de los dos años previos, ya que este verano ya no hay restricciones a la movilidad internacional.

" Vamos a salir en los telediarios por cosas que no son positivas ", asegura Jurado en una entrevista con Efe, en la que recuerda que España cuenta con 1.100 áreas de servicio de caravanas, casi mil más que hace una década, pero muy por debajo de otros países vecinos, como Alemania (5.700), Francia (7.500) o Italia (4.800).

Las autocaravanas son un sector en alza, aunque, según Jurado, "falta capacidad (para impulsarlo), aunque interés hay", y es que como cada verano "la demanda supera la oferta", pero este año se suma además el problema de la escasez de nuevos vehículos: "Todos los años solemos ampliar la flota de alquiler pero este año es imposible", reconoce.

"Esperábamos 9.000 matriculaciones para este año, pero no vamos a llegar", reconoce el representante de un sector que, como el resto de la automoción, está sufriendo los cuellos de botella internacionales en la producción y distribución de chips y componentes.

La crisis de componentes primero, que "afecta a todo el sector y parte de la industria" y después la guerra de Ucrania, que "además del drama humano, está afectando al precio de las materias primas y al funcionamiento de las fábricas".

De hecho, las previsiones actuales son de un "25 % menos de ventas" que el año anterior por no tener "capacidad". Y eso para algunas empresas que necesitan vender para cubrir gastos es una "tragedia. Algunos lo van a pasar muy mal", pronostica.

Para el presidente de Aseicar la situación es "desgraciada e inédita": "Estamos de moda y mucha gente se nos acerca, pero tenemos un problema mundial que no depende de nosotros".

Como un claro ejemplo que ayuda a ilustrar la escasez de vehículos -por la que casi "no se pueden ni dar plazos"-, Jurado apunta que tras el salón mundial del caravaning, celebrado el pasado octubre, "todavía hay coches comprados en octubre que no se han entregado y que no se sabe cuándo estarán".