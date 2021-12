¿Has comprado el mejor turrón blando del mercado?

Un análisis de 25 turrones blandos de categoría Suprema (16 con la IGP Jijona) de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), revela grandes diferencias de calidad, tanto en lo que se refiere a sus ingredientes tradicionales (almendra, miel, azúcar y clara de huevo), como por la presencia o ausencia de aditivos, su aporte nutricional y, sobre todo, en su degustación, una prueba a ciegas en la han participado un panel de expertos pasteleros.

Antes de adquirir un turrón hay que tener en cuenta la fecha en la que se elaboró, la cual debe de ser reciente, mientras que la fecha de consumo preferente no debe ser próxima, ya que entonces indica que el turrón es de la campaña anterior. De igual forma, hay que estar atentos a su precio por kilo, ya que existen muchos formatos con diferentes pesos y precios que podrían estar haciéndonos pagar más por menos. “Luego, una vez en casa, conviene conservar el turrón en un sitio fresco y seco, no frío (la nevera no es el mejor lugar), ya esté cerrado o abierto”, advierten desde la OCU.

Sin embargo, antes de seguir hablando de turrones, es importante tener en cuenta que no conviene consumirlo en exceso ya que el turrón es básicamente una mezcla de almendras y azúcar, un alimento muy calórico (550 kcal/100g), rico en azúcar (32g/100g) y grasas (37g/110g).

En el análisis de la OCU, uno de los puntos más importantes tras el estudio de la composición, etiquetado y precio de los turrones ha sido la degustación de los expertos. “La prueba determinante de la calidad de los turrones es la degustación. Se trata de una cata a ciegas realizada por un panel de expertos pasteleros, que han valorado positivamente un reparto homogéneo de los ingredientes, un adecuado dulzor, una textura firme, sabor a almendra tostada, y ausencia de sabores amargos, entre otras cosas”, explican.