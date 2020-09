Un 79% de los españoles admite no estar informado sobre la agricultura sostenible

Una de las tendencias destacadas en materia de alimentación en la actualidad es la demanda de productos cada vez más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, motivada por la creciente preocupación por el entorno, el aumento de la población y la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, hoy día, una gran parte de la población española admite no estar bien informada sobre los procesos llevados a cabo en la agricultura ecológica.

La compañía Corteva Agriscience, referente en el sector agrícola en tecnología de semillas, protección de cultivos y agricultura digital, ha elaborado el informe “La sostenibilidad en el sector alimentario: un reto de todos” con el fin de conocer al consumidor, sus demandas, las tendencias existentes relacionadas con el consumo de alimentos producidos de forma sostenible.

“Este estudio nos aporta una visión global sobre el momento actual y principales retos a los que se enfrenta el sector y, sobre todo, nos permite conocer mejor a ese consumidor que, cada vez más, demanda nuevos productos y prácticas más amables con el medio ambiente. En segundo lugar, pensamos que es vital colaborar con los agricultores y resto de actores de la cadena para conseguir el equilibrio entre una producción rentable, la conservación de los recursos naturales y la protección medioambiental”, admite Manuel Melgarejo, presidente de Corteva Agriscience en España y Portugal.

El desconocimiento existente sobre alimentos producidos de forma sostenible se debe en parte a barreras como la accesibilidad a este tipo de productos y la información confusa o escasa sobre los procesos de este tipo de agricultura, un dato relevante ya que pone de manifiesto que más del 80% de los participantes incrementaría sus hábitos de compra si los alimentos estuvieran mejor identificados en términos de sostenibilidad.

El estudio revela que el 72% de los encuestados tiene conocimiento sobre los alimentos producidos de forma sostenible y la gran mayoría de los encuestados (79,1%) reconoció que no está correctamente informado sobre los procesos llevados a cabo en la agricultura sostenible, siendo un 75% de este grupo los interesados en recibir más información sobre los procesos implementados para hacer posible este tipo de agricultura. Otro dato relevante es el que alude al agricultor, y es que el consumidor considera totalmente necesario ayudar a los agricultores a producir de forma más sostenible.

En lo referente a hábitos de compra, un 51 % de los consumidores afirma haber consumido más productos producidos de forma sostenible frente a un 49% que ha mantenido su tendencia de compra habitual. En este punto, las principales razones que argumentan para justificar su decisión de compra es que estos no están bien indicados (39%), no se encuentran con facilidad (26%), se fijan en el precio (15%), no encuentran mejora a nivel organoléptico (20%) o les preocupa su seguridad alimentaria (2%).

“La construcción de un sector sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental requiere de un marco institucional propicio y el apoyo de las instituciones y del resto de agentes de la economía para impulsar la transformación del sector”, concluye el estudio.

El análisis ha contado con la participación de 2.000 consumidores del ámbito nacional, responsables de la compra de productos de alimentación para el hogar. Asimismo, recoge la percepción y visión de representantes del sector como AEPLA (Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas), o ANOVE (La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales) y del canal de distribución, con la aportación de ACES (Asociación Española de Cadenas de Supermercados) y ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados).