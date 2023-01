Un vino con... Enrique Pérez

Permítanme que este domingo les saque de su zona de confort para llevarles lejos de nuestra tierra. Permítanme que les invite a dar un paseo por tierras castellanas de calles empedradas con un castillo medieval de cuento de hadas que preside desde lo más alto toda la comarca. Permítanme que hoy mi vino me lo tome en Sigüenza. Allá vamos. El nombre Sigüenza es la actualización del término prerromano de origen céltico “Segontia”. De ahí el gentilicio seguntino o seguntina. Con algo más de cuatro mil habitantes de forma permanente, es un importante reclamo turístico de la serranía de Guadalajara, que aumenta su población de forma exponencial en las fechas más señaladas o en vacaciones. Si nunca han estado, ya están tardando en plantearse una escapada a este paraíso natural, pero les advierto del enorme poder adictivo de la zona.

Como no podía ser de otra forma, la ciudad tiene motivos culturales para esa atracción turística de la que les hablo, pero también presenta argumentos gastronómicos en forma de bares y restaurantes con tapas, raciones, platos... que se adaptan a cualquier bolsillo. Y es aquí donde aparece mi invitado de hoy. Mi vino me lo tomaré con Enrique Pérez, chef del restaurante El Doncel, con una estrella Michelin que, junto a su hermano Eduardo en la sala, han dado forma a un bonito sueño. Un sueño que en 2014 obtiene su primer Sol en la guía Repsol gracias a la fusión de la cocina de tradición e innovación y de un trabajo exquisito en sala. En 2016 aumenta el reconocimiento de premios con un segundo Sol y en 2017 logra su primera Estrella Michelin pero esto no es casualidad: el trabajo duro y la apuesta por la excelencia, tanto en cocina como en sala, dieron como resultado la consecución de este preciado galardón.