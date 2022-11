Dios Baco celebra su 30 cumpleaños con un fino muy especial

En mi visita a la bodega que tuve la oportunidad de realizar con Guadalupe, una de las hijas de José Páez, su propietario, no hace demasiado tiempo, me paré durante varios minutos delante de una imagen inmensa donde aparecía la bodega en fechas cercanas a su fundación allá por mediados del siglo XIX. La fecha exacta se me escapa, pero debía tratarse de una toma realizada cuando los trenes ya circulaban con cierta soltura por estas tierras. El caso es que me sorprendió las dimensiones del complejo que ocupaban las bodegas y donde las vías de ese tren del que les hablo llegaban hasta el interior de la misma para cargar los vagones y distribuirlos por toda España. Los tiempos cambian y los héroes que siguen manteniendo estos templos del vino en pie merecen un reconocimiento especial. Máxime si siguen creyendo en el proyecto, innovando y obteniendo menciones en concursos nacionales e internacionales con un producto que, créanme, lo merece.