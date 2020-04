¿Pueden las fresas hacernos más sanos y felices?

Las fresas son una de las frutas más consumidas en esta época, encontrándose de temporada hasta finales del mes de mayo e incluso junio. Ya sean en elaborados postres, con nata, azúcar o al natural, la fresa no defrauda nunca a aquel que la prueba debido a su fresco, dulce e intenso sabor, pero también por los grandes beneficios que contiene.

La fragaria, llamada comúnmente fresa o frutilla, es un fruto lleno de propiedades y beneficios para nuestra salud. Las fresas son una fuente de vitamina C, B6 y K, fibra, antioxidantes, potasio, magnesio, ácido fólico, agua e hidratos de carbono. Todos estos compuestos la convierten en una fruta indispensable en nuestra dieta diaria.

BENEFICIOS

Es gracias a su alto contenido en potasio por lo que ayudan a reducir los efectos de sodio en el organismo, disminuyendo el riesgo de tener la tensión alta.

De igual forma, el consumo de fibra y potasio presente en las fresas beneficia la salud de nuestro corazón. Pero no solo la fibra y el potasio participan, un estudio de la Harvard School of Public Health en EE. UU. y la Universidad of East Anglia en Reino Unido, resolvía que el consumo regular de antocianinas, compuesto presente en las fresas, puede reducir el riesgo de un ataque al corazón en un 32% en mujeres jóvenes y de mediana edad. Asimismo, el alto contenido de polifenoles en esta fruta también ayuda a prevenir el riesgo de enfermedad cardiovascular ya que previene la acumulación de plaquetas y la reducción de la presión arterial gracias a su efecto antiinflamatorio.

Otros estudios han demostrado que los antioxidantes, potasio, quercetina, kaempferol y antocianinas presentes en las fresas, reducen la formación de coágulos de sangre dañinos que están asociados a accidentes cerebrovasculares como ictus o infartos cerebrales. De igual forma, la combinación de estos antioxidantes, quercetina, kaempferol junto con la vitamina C y el ácido fólico hace que las fresas sean una potente defensa contra las células cancerosas.

Los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron un estudio que demostraba que los alimentos como las fresas, gracias a su alto contenido en vitamina B1, ayudan a mejorar el humor en personas con trastorno bipolar o que sufren de depresión. Igualmente, se ha demostrado que el folato de las fresas también reduce los síntomas de depresión ya que previene la formación de homocisteína en el cuerpo, un aminoácido que interfiere con la producción de las hormonas del bienestar, que no solo regulan el estado de ánimo, sino el sueño y el apetito.

Pero los beneficios y propiedades de las fresas no acaban aquí. Esta fruta puede ayudarnos a mantener una buena salud ocular, reducir el estreñimiento, bajar de paso, hidratarnos intensamente, mantener la piel y el pelo en buen estado, conservar un cerebro joven, regular el azúcar en sangre y aliviar los síntomas de la alergia.