Cabildos extraordinarios en la Exaltación

Otros aspectos a tener en cuenta es que se deberá presentar un impreso por cada regla ante la que se presente una enmienda, no siendo así si se tratara de diferentes apartados de una misma regla, en cuyo caso sí se utilizará un único impreso. Igualmente, no se admitirá a trámite propuesta alguna de enmienda que no se ajuste a los requisitos comentados ni tampoco a las que sean presentadas fuera del plazo establecido. Y en lo referente a lo relacionado con el derecho de asistencia, requisitos para la obtención de quorum y sistema de adopción de acuerdos el día de la celebración de este cabildo se tendrá en cuenta lo establecido en la regla 7 de esta archicofradía.