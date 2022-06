José Joaquín León: «¡No dejen al Santísimo sin nadie!»

Anecdóticamente, cuando habló de la traición de Judas Iscariote se produjo un apagón en el templo, a lo que León Morgado, con gracejo y buen humor, apostilló: “a lo mejor ha sido cosa de Judas para que no hable más de su papel”. Tampocó olvidó la figura de Teresa Enríquez, “La loca del Sacramento”, que fundó la primera hermandad sacramental en Torrijos, sin que no se entienda cómo es posible que aún no haya sido canonizada, si bien su causa está abierta en la congregación de los santos, a la que pertenece nuestro arzobispo Saiz Meneses: “A ver si monseñor da un empujoncito para que doña Teresa suba a los altares”.

Se centró León en el significado del Jueves Santo como día del Amor Fraterno, y mientras las cofradías hacen su estación de penitencia, no quiso olvidarse el orador de esta otra “tarde de Jueves Santo en los sagrarios pobres, los de aquellos conventos íntimos y de los que habló Joaquín Romero Murube”, exaltando la oración discreta y callada de las monjas de clausura, no sólo durante la primera jornada del triduo sacro de cada Semana Santa, sino todos los días del año. Igualmente, tuvo la valentía de criticar la negativa acción de no abrir las parroquias el Jueves Santo para evitar las visitas de turistas y fotógrafos, manifestando en alta voz: “¡No cierren las iglesias, no dejen al Santísimo sin nadie, en un templo vacío donde no puedan arrodillarse los adoradores!”.