Las Glorias, sin adelanto de la subvención del Consejo

No soplan vientos favorables para las Glorias ahora que, al fin, vamos regresando a la normalidad. Otros años, con anterioridad a la pandemia, claro, todas las hermandades encuadradas en el Consejo General percibían por estas fechas de Pascua de Resurrección, poco antes de Pentecostés, la segunda parte de la subvención que otorga esta institución tras la Semana Santa, una vez realizada la explotación de las sillas de la carrera oficial; sin embargo, el organismo cofradiero ha hecho saber que este ingreso económico no se recibirá hasta enero de 2023, lo que genera un problema a las corporaciones letíficas, que entre lo que queda de primavera, verano y otoño celebran sus salidas procesionales y sus cultos internos principales, por lo que sus gastos más importantes los realizan ahora, y no en año nuevo.

Parece ser que se están acometiendo gestiones para evitar esta medida, y que la anhelada subvención se continúe recibiendo en estas fechas. De no solventarse esta disyuntiva, hay ya una junta de gobierno, la de la Hermandad del Carmen del Puente de Triana, que barajan firmemente la triste posibilidad de suspender tanto la procesión fluvial como la que a continuación realiza por la feligresía, prevista para el próximo 23 de julio, y su hermano mayor, Luis Manuel Ruiz Macareno, quien figura en la candidatura de José Félix Romero al propio Consejo como delegado del Jueves Santo, es tajante: “La Virgen del Carmen de la capilla del Puente de Triana este año no procesionaría si no recibimos esa subvención en tiempo y forma”.