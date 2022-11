Los años bárbaros (I): Las cofradías y la II República

Conviene poner el asunto en situación a tenor de la reivindicación de la supuesta memoria histórica o democrática de todo un país a partir de una ley demasiado asimétrica. El relato, si no es parcial es al menos incompleto y obvia por completo la inestabilidad, la inseguridad, los desórdenes y las desigualdades de un complejo periodo histórico que algunos quieren idealizar, sacudido por una implacable persecución religiosa. Juan Pedro Recio, escritor e investigador de la historia de las hermandades hispalenses, alumbró a la imprenta hace más de una década un libro fundamental -Las cofradías de Sevilla en la II República- que rescataba puntual y desapasionadamente todos los resortes de aquellos años de fuego y pedernal, ojalá que irrepetibles. “La clave es que en un período de tiempo muy breve, en cinco años y medio, desde 1931 en el que comienzan los primeros problemas en las cofradías y hasta julio del 36 pasaron muchas cosas: los templos tuvieron que adoptar medidas de seguridad extraordinarias; hubo que esconder las imágenes; hubo que cerrar templos al culto; se suprimieron las estaciones de Semana Santa... son circunstancias que no se habían repetido desde la invasión de los franceses”, explicaba el autor en una amplia entrevista concedida al autor de estas líneas para la extinta revista Más Pasión. Recio aludía “a la capacidad de resurgir y resistir” de las cofradías, también al retablo de pequeños heroísmos de gentes anónimas que pusieron en peligro su vida y la de su familia para preservar a las generaciones venideras auténticos tesoros devocionales.

La entrada de la Soledad el Viernes Santo de 1931 había puesto el fin a toda una época sin que nadie pudiera atisbar aquella noche tibia de primavera que la Semana Santa de Sevilla quedaría prácticamente interrumpida durante un largo y duro lustro que la cambiaría para siempre. Sólo once días después de que se apagara la candelería de la dolorosa de San Lorenzo, el 14 de abril, se proclamaba la efímera Segunda República a raíz de la salida del país del rey Alfonso XIII. Se inauguraba así un breve tiempo nuevo que, en el caso de las cofradías, conllevó un retablo de calamidades y penurias que puso a prueba la supervivencia de las corporaciones , que en muchos casos tuvieron que partir de la nada más absoluta.

Según las investigaciones de Juan Pedro Recio, hubo imágenes como la Esperanza de la Trinidad que afrontaron un periplo por distintas casas de hermanos; el Cachorro encargó un cajón de hierro forrado de amianto para custodiar al Cristo por las noches y en San Juan de la Palma, las imágenes del Señor del Silencio y la Virgen de la Amargura fueron trasladadas a una capilla más segura. En Montserrat volvió a haber trasiego de titulares por domicilios particulares narrando Recio que según tradición oral “fue el hermano Francisco Díaz -cochero del Infante Carlos de Borbón, a la sazón, hermano mayor- quién trasladó a la Dolorosa en un coche de caballos al barrio de la Carretería”. Tampoco hubo demasiado tiempo para pensar en la hermandad del Calvario. El crucificado fue llevado a una casa de la misma calle San Pablo teniendo que ser izado por un patio interior. La Virgen del Subterráneo o el misterio de la Mortaja fueron otras de las imágenes que sufrieron ese exilio interior en una absurda persecución que hoy no alcanzamos ni a comprender.

El 10 de agosto de 1932 se produjo el fallido golpe de Sanjurjo y, en reacción, se recrudecieron los asaltos a los templos. El cariz que están tomando los acontecimientos aconsejó llevarse a la Virgen de la Esperanza a la casa del secretario, en la calle Méndez Núñez, en la que permaneció custodiada en un armario. El Señor de la Sentencia, por su parte, estuvo oculto en un cercano domicilio de la calle San Luis en el que hoy se recuerda su estancia con un retablo cerámico. Mientras, la junta ya andaba dándole vueltas a la instalación de un mecanismo elevador que izara y bajara a la Esperanza desde un pequeño sótano practicado bajo su altar que habría de protegerla del fuego. No habría tiempo para ejecutarlo, sólo unos días después del acuerdo definitivo de los oficiales macarenos, la parroquia de San Gil sería pasto de las llamas . Afortunadamente, como veremos, la Macarena estaba lejos de allí.

Sólo una cofradía se echaría a la calle en aquel extraño 1932. Ni decir tiene que se trató de la Estrella. Juan Pedro Recio aporta algunos datos que desmontan algunas leyendas urbanas concretando la organización de una salida acordada después de la impugnación del cabildo que había acordado suspender la salida por el voto del célebre canónigo Sebastián y Bandarán, que sólo tenía derecho a voz según las Reglas. “La Estrella salió porque había un socialista en Triana, muy metido en el Ayuntamiento, que era muy devoto del Cristo de las Penas. Él fue el que se empeñó en que la hermandad saliera. Él fue el que el Lunes Santo, después de que la hermandad decidiera no salir el Sábado de Pasión por falta de medios económicos, consiguió que el alcalde soltara el dinero y cediera la Banda Municipal. Se llamaba Tomás Carrasco. La junta de gobierno y el hermano mayor no estuvieron de acuerdo y ni siquiera se vistieron de nazarenos. Calificaron a aquella comisión como advenediza; de hecho sólo uno de los que organizaron aquella salida era hermano de la Estrella; los demás, ninguno. Hasta hubo uno que se subió al púlpito a arengar a los nazarenos sin ser hermano ni nada”. La salida, no exenta de incidentes, se saldó con varios detenidos, los famosos disparos y numerosas amenazas.