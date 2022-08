Recaudados 6.573’10 euros para Regina Mundi en la novena de la Patrona

La Asociación de Fieles de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando, todos los años, dedica la colecta de uno de los días de la novena a la Patrona a una iniciativa eclesial de relevancia, y así, este año, la del pasado sábado 13 de agosto se destinó a Regina Mundi, institución benéfica del Sagrado Corazón de Jesús, que tiene su sede en San Juan de Aznalfarache, muy cerca del Monumento de los Sagrados Corazones.

Tras la celebración del culto del pasado sábado en su octava jornada, la asociación ha comunicado el total recaudado durante esta cuestación extraordinaria, y el donativo alcanzado es de 6.573’10 euros, lo que supone una inyección económica importante para esta institución que acoge a personas incapacitadas con una condición social en la que no tienen apoyo ni familia o, de tenerla, ésta no puede atender debidamente en su casa, o que igualmente acoge a gente que no tiene cabida en otro tipo de residencias debido a su edad, a su tipo de enfermedad o por falta de recursos económicos.