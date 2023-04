Siete puñales para un Viernes de solemne luto en Los Palacios

Desde la capilla de los Servitas, en el extremo más marismeño del municipio, las ordenadas filas de nazarenos fueron inundando de negro la calle Abajo, precediendo el Sepulcro del Señor, cuya austeridad gestual marca precisamente la más tremenda y emocionante de las solemnidades . Antes del paso, el grupo de voces blancas A Sei Voci iba imprimiendo en el aire la profecía celestial que solo en el orbe cristiano estamos en disposición de comprender delante de un cadáver. Detrás, un íntimo grupo de penitentes separaba el misterio del siguiente cortejo de nazarenos blancos y negros, los de Nuestra Señora de los Dolores. Parece que se va equilibrando el número de nazarenos de los dos titulares. En lo que parece haber menos equilibrio es en la relación espacio-tiempo de la estación de penitencia, lo que obliga a la cofradía a detenerse demasiado tiempo entre una chicotá y otra . La nueva decisión de no hacer la presentación en el Sagrado Corazón de Jesús, una plaza donde el resto de cofradías se luce como en ninguna otra parte, no termina de entenderse, porque el pueblo respetuoso que asiste en masa a la procesión sí sabe distinguir de sobra entre lucimiento externo y recogimiento interno.



La presentación en la capilla de San Sebastián, en los confines del Furraque, tuvo todos los ingredientes del carácter elegíaco de esta corporación religiosa que tiene en su Virgen suplicante, de mirada al Cielo, el emblema místico de su fúnebre condición, no condicionada a estas alturas porque se haya cambiado el palio de malla por este burdeos y de cajón. El paso marchaba anoche, precedido ya de cirios encendidos y con la elegancia que lo ha caracterizado siempre, en la revirá hacia Buenos Aires, por el Toledillo, en busca del centro neurálgico de la localidad. A la altura de la Pililla, cuando el palio desapareció perseguido por los sones de esa banda del Andévalo que tan bien le viene, medio pueblo desembocó al centro, para asistir a la Carrera Oficial sin demasiadas estridencias, como corresponde a un Viernes de siete puñales en el pecho de la única Virgen que procesiona, llevada ya la Soledad a su Miércoles Santo. Y después de la presentación en la parroquia mayor de Santa María la Blanca, la solemnidad del cortejo se acentuó en la paso de la Madre Dolorosa por ese Paraíso que ya forma parte de su barrio, por la calle Antonio Machado que le pone en bandeja la última revirá hacia una calle Abajo abarrotada de almas en vilo por ver entrar a un Señor muerto solo en este triduo pascual que no pierde su esperanza; a una Madre que no apartaba su mirada del Altísimo, esperanzada siempre en que sus siete puñales sean solamente el símbolo de ese desierto interior que cada cual ha de atravesar para alcanzar la Resurrección.