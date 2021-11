A proposito del doctor Criado. (Fuck Joe Biden)

La infamia se expande sin pudor y como decía Shakespeare devasta generaciones.

En estos días, ha trascendido que una cadena de Televisión americana, durante una entrevista a un piloto de carreras llamado Brandon, sugirió que los gritos que surgían de la multitud, ensalzaban su victoria, cuando la realidad es que la masa enardecida gritaba “Fuck Biden” en “honor” al actual Presidente de USA. Aquí suele suceder lo mismo cuando en las Finales de la Copa del Rey, se amortigua el micrófono ante los gritos republicanos, que suelen acabar en el poder punitivo del Estado, forma suave de evocar el frío de los Juzgados de Guardia y sus barrotes.

Mientras todo esto ocurre y “Let´s go Brandon” llena camisetas, en Sevilla estos días me ha asolado la imagen del Dr. Criado, asomando a la casa de las togas, para que todos asistamos, casi con palomitas, a su personal estación de penitencia, mientras unos metros más allá, quienes lo rodeaban en el Consejo de Cofradías, se arrodillan embelesados al paso del Gran Poder.

El que fuera Hermano Mayor de Pasión y es Psiquiatra de prestigio, ya ha sido condenado, tal es la devastación de lo que denominan políticamente correcto. Qué más da el fallo. A veces, hasta el condenatorio es una liberación...

Y así ha venido siendo con otros muchos, a los que el poder temporal ha matado para siempre en la memoria no ya de los otros, sino de los propios, baste recordar lo que le hicieron a Filo Carballo, Entrenador responsable de aquellas medallas impensables de la Gimnasia o de Angel Villar, cuya trayectoria socavaron para siempre, quienes nunca pisaron el barro de San Mamés.

Oriente nos ha brindado todas las respuestas, en una dirección y en la contraria, desde el reza, come y ama hasta la mayor verdad del Libro del Tao, esto es, que quien no busca el mérito, éste nunca le es negado.

Con todas estas reflexiones, uno no puede más que sonreír melosamente ante los anuncios que te aseguran el éxito. Hace no mucho, asistimos al suicidio de la ganadora de una Primitiva. No pidas, no sea que el universo te conceda.

Me suele decir el editor, cuando me regaña, que esta es la columna de las causas perdidas. A mi siempre me gustó más lo de los sueños rotos.

En la semana que acaba la “Misión” del Gran Poder, (no hay nada más clasista que el nombre, cual si de expedición de caridad hacia los pobres se tratara), me gustaría conocer por qué únicamente hubo música en la vuelta desde el Puente de San Bernardo y en la ida solo silencio. Y es que esto me recuerda las cofias y delantales sirviendo los ágapes de Amparo Rubiales y Gómez de Celis en la Delegación del Gobierno y cantando la Internacional en Ferraz...

Sea como fuera, quiero acordarme del Doctor Criado y de todos los perseguidos, que quizás ya no aspiren a otra cosa más que sus nietos no lean los titulares que otros ensuciaron. Amén.

Para todos ellos, para ti, para mí, y ante el espanto, solo silencio mudo, el del Cristo del viejo barrio de San Lorenzo, camino de los Pajaritos. Con la música a otra parte...