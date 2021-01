¿Adelanto de las elecciones autonómicas en Andalucía?

El PSOE-A tiene enormes problemas internos y eso lo aprovechará el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Si se habla de política se habla de táctica y de estrategia. Sobre todo de eso aunque no sea lo más edificante.

¿Qué pasaría si el presidente andaluz adelantara las elecciones? ¿Por qué haría algo así después de decir una y mil veces que el plan es acabar la legislatura? En condiciones normales, estas decisiones se pueden tomar por muchas razones (falta de acuerdo total con los socios, alguna crisis de Gobierno provocada por distintas razones...) y el movimiento podría no ser definitivo, pero en el PSOE andaluz las cosas no son normales, ahora, ni mucho menos. La razón por la que Juanma Moreno podría adelantar las elecciones es el estado de su rival político más importante y que, ahora, sí podría ser un golpe serio para los socialistas.

El PSOE-A no está renovado y el sector crítico con Susana Díaz va creciendo en todos los sentidos. Cada vez son más los que se apuntan a ese carro y cada vez están más convencidos de la necesidad de un cambio profundo en esa federación. Por su parte, Susana Díaz busca ganar tiempo y busca nuevos aliados dentro de su formación. Todo esto hace que el congreso regional en el que el partido quedaría renovado o afianzado sobre las estructuras actuales se pueda retrasar más de la cuenta. Es decir, Juanma Moreno se puede encontrar con un PSOE-A sin cambios (las encuestas dan como ganador al presidente actual y anuncian un Gobierno con los mismos socios que tiene en la actualidad) o un PSOE-A en plena recuperación de lo que será, sin duda, un congreso en el que se verán las caras unos y otros con el desgaste que eso supone. Sea como sea, Moreno Bonilla, jugando con las fechas, puede cazar a su rival político en horas bajas o, al menos, inciertas.

Por tanto, si hay tiempo para el congreso regional, Moreno Bonilla aprovechará ese festival de cuchillos volando que promete el evento. Y si no se produce ese congreso, Moreno Bonilla parte con ventaja puesto que algunos sondeos arrojan resultados inquietantes para el PSOE-A. Por ejemplo, no son pocos los votantes socialistas que preferirían votar al PP andaluz por no apoyar la candidatura de Susana Díaz. Así están las cosas.

Las elecciones, en el caso de agotarse la legislatura, tocan a finales de 2022. Con la pandemia en cotas máximas de contagios no parece dar tregua y la vacunación no será efectiva hasta, al menos, final de año, por lo que el congreso del PSOE-A se realizará como pronto a principios de 2022. Con este dibujo, parece claro que Moreno Bonilla lo tiene fácil. Ni siquiera, tendría que mover demasiado las fechas para intentar adelantar al PSOE-A antes de las propias elecciones.

Susana Díaz quiere quedarse sin tener en cuenta que tiene a la mitad de los militantes y votantes andaluces en contra. Recuperar la Junta de Andalucía sería esencial para su carrera política. El sector crítico, con Juan Espadas como posible candidato aunque él no se postule con claridad, peleará hasta el final para que Díaz tenga que abandonar el cargo. Y, entre tanto, en el PP andaluz se frotan las manos viendo cómo pueden repetir sin demasiados problemas. Todo apunta a que Andalucía se convertirá en territorio del PP durante mucho tiempo. Ya pasó en Madrid.