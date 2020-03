Aforando, que es gerundio

Primera prueba de fuego pasada con ¿éxito? en el Víacrucis de las cofradías. Hemos tenido calles aforadas con menos público que fuentes para beber agua. Más Policía que en el cortejo de la cabalgata. También hubo plus de empujones, momentos de tensión y hasta uno que fue agarrado por el cuello de la camisa por estar en un lateral de la calle.

Hemos vendido nuestra alma al diablo y regalado las calles, lo único que le quedaba al pueblo, en pos de una seguridad que se incumple sistemáticamente en la Carrera Oficial. Una bulla es insegura, pero una ratonera compuesta por sillas, en las que no te cabe el culo entero porque están recortadas, es el paradigma de la seguridad. Sí, el FBI va a venir a estudiar nuestro sistema para implementarlo ellos el día de fin de año en Times Square.

Muchas personas, que peinan canas, dicen que estas cosas no las habían vivido nunca. El aforamiento masivo, per se, de las calles cuando se ve que no hay prácticamente nadie deja imágenes como la que acompaña a este artículo.