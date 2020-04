Aplausos, por favor

Propongo que esta noche salgamos todos los ciudadanos del país a los balcones y nos demos un aplauso de cinco minutos a nosotros mismos, de todos para todos. No solo a los sanitarios o las Fuerzas de Seguridad del Estado, que lógicamente se los merecen cada día, sino a cada ciudadano español. También a Amancio Ortega, cómo no, que se está volcando con las donaciones, y ojalá lo siga haciendo. No sé si les hemos dado un atronador aplauso a esos pobres ancianos que se están yendo sin el calor de sus familiares al lado, que gracias a ellos estamos todos aquí. O a los artistas, anónimos y famosos, que nos están regalando su arte a través de las redes sociales. Hay poetas que leen sus poemas o los de otros poetas, cantaores que se parten el alma en una generosa soleá, guitarristas que tocan piezas del Niño Ricardo o Paco de Lucía, humoristas que cuentan chistes o flamencólogos que dan charlas gratis. Cuando nos ponemos, nos ponemos. Somos también muy criticones y eso no está tan mal como dicen los que solo critican a los gobiernos de la derecha. Cuando el pueblo critica, es que está vivo. Hay, además, sobradas razones para las críticas. ¿Se nos ha dado ya un gran aplauso a los autónomos, que ayer donamos al Estado un montón de cientos de millones de euros? Esperemos que sean bien utilizados. Algunos no van a tener para comer este mes, porque no han facturado nada y a lo mejor eran los 300 euros que tenían para echar el mes. O donas o donas, no hay otra, en momentos de apuros. Puestos a dar aplausos, habría que dar uno a compás a Pablo Iglesias e Irene Montero para que se vayan al piso de Vallecas y alquilen el casoplón de Galapagar para recaudar fondos. ¿No dice el líder podemita que hay que poner la riqueza del país al servicio del Estado? Que sea el primero en dar ejemplo. Él es muy de aplaudir, por cierto, en sus mítines y ahora en el Congreso, que aplaude hasta al Rey. A Amancio Ortega no, que es rico. ¿Qué diferencia hay entre las donaciones del gran empresario y las de los diputados de Podemos? Según Iglesias, las de Amancio son limosnas, caridad. Las de ellos, justicia social, solidaridad con los más débiles. Un aplauso, por favor. Y otro, de uñas, para Santiago Abascal, que anda pidiendo la dimisión del Gobierno para crear uno de “emergencia nacional”. Lo dicho, esta noche, a las ocho, todos al balcón a aplaudirnos a nosotros mismos, que somos la repera. Donde se ponga un aplauso español, que se quieten los demás.