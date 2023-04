Campanas y matracas: Lo mejor y lo mejorable de la Semana Santa 2023

Hemos podido tener la dicha de disfrutar de una Semana Santa plena, donde no sólo han salido todas las Hermandades, sino que la celebración del Santo Entierro Grande nos ha permitido el bonus track de contemplar (por tv si Vd. no es abonado PPV) una visión contemporánea y acertadamente artística de la Pasión Muerte y Resurrección del Señor, eso sí, a costa del esfuerzo y sacrificio de las cofradías del Sábado Santo.

Como lo que me piden es cortito y al pie, un clásico de prensa de lo mejor y lo peor de esta pasada Semana Santa , vámonos de frente con lo que no deja d ser mi particular visión de lo vivido, y sentido.